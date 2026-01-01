Implementar Visual Studio Code Server con instalación en un clic.
Ejecutá VS Code a pleno en tu navegador desde cualquier lugar con extensiones, depuración, Git y un terminal integrado.
Elegí un plan VPS para Visual Studio Code Server
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Visual Studio Code Server
Visual Studio Code Server lleva el entorno de desarrollo completo de VS Code a cualquier navegador. Accedé a tus extensiones, IntelliSense, terminal integrada, herramientas de Git y depurador desde cualquier dispositivo sin instalar software localmente — tu entorno de desarrollo vive en tu VPS y siempre está listo.
Alojar VS Code Server en un VPS significa que los proyectos y las configuraciones persisten entre sesiones y son accesibles desde cualquier máquina. El entorno de servidor siempre activo es ideal para la programación en pareja a través de la web, flujos de trabajo de desarrollo en la nube o para programar desde dispositivos donde instalar VS Code no es práctico.
Funciones principales de Visual Studio Code Server
VS Code completo en el navegador
Accedé a la experiencia completa de VS Code, incluyendo extensiones, temas, atajos de teclado y configuraciones, desde cualquier pestaña del navegador.
Soporte para extensiones
Instalá y ejecutá extensiones de VS Code del lado del servidor, incluyendo servidores de lenguaje, linters, formateadores y depuradores.
Terminal integrada
Ejecutá comandos de shell, herramientas de compilación y scripts directamente en la terminal del navegador conectada a tu entorno VPS.
Git integrado
Gestioná repositorios, creá commits, revisá diferencias y gestioná conflictos de fusión usando las herramientas de Git integradas de VS Code.
Espacio de trabajo persistente
Los proyectos, las configuraciones y las extensiones persisten entre sesiones en tu VPS para que retomes exactamente donde lo dejaste.
¿Por qué ejecutar Visual Studio Code Server en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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