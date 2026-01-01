Visual Studio Code Server lleva el entorno de desarrollo completo de VS Code a cualquier navegador. Accedé a tus extensiones, IntelliSense, terminal integrada, herramientas de Git y depurador desde cualquier dispositivo sin instalar software localmente — tu entorno de desarrollo vive en tu VPS y siempre está listo.

Alojar VS Code Server en un VPS significa que los proyectos y las configuraciones persisten entre sesiones y son accesibles desde cualquier máquina. El entorno de servidor siempre activo es ideal para la programación en pareja a través de la web, flujos de trabajo de desarrollo en la nube o para programar desde dispositivos donde instalar VS Code no es práctico.