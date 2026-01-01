Implementá Alexandrie con instalación en un clic.
Base de conocimientos autohospedada con Markdown extendido, búsqueda de texto completo y permisos granulares por documento.
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Lo que podés crear con Alexandrie
Alexandrie es una plataforma de base de conocimiento y documentación autoalojada, desarrollada con Go y Nuxt 4. Ofrece un editor de Markdown enriquecido con expresiones matemáticas KaTeX, recuadros de colores y un centro de comandos para la búsqueda de texto completo en todos tus documentos. Un sistema de permisos por documento de cinco niveles te permite mantener algunas notas privadas, compartir otras con tu equipo y publicar páginas seleccionadas de forma pública, todo desde una única instalación.
Autoalojar Alexandrie mantiene tus documentos, notas y archivos subidos en una infraestructura que vos controlás. El almacenamiento de objetos compatible con S3 integrado maneja las cargas de archivos sin un servicio externo, y la copia de seguridad y restauración con un solo clic te permite proteger toda la base de conocimiento sin exportaciones manuales de la base de datos.
Funciones principales de Alexandrie
Editor de Markdown Extendido
Escribí con expresiones matemáticas de KaTeX, contenedores de llamada de atención de colores y elementos incrustados enriquecidos usando un editor CodeMirror 6 diseñado para documentación estructurada.
Permisos de cinco niveles
Asigne niveles de acceso granulares por documento —desde totalmente privado hasta de lectura pública— para que la misma instalación sirva para notas personales, wikis de equipo y documentos públicos simultáneamente.
Búsqueda de comandos de texto completo
Un centro de comando manejado por teclado busca instantáneamente en todos tus documentos, haciendo que grandes bases de conocimiento sean navegables sin la necesidad de navegar carpetas manualmente.
Almacenamiento de archivos integrado
Un almacén de objetos integrado compatible con S3 maneja las cargas de archivos y los adjuntos multimedia sin requerir un servicio de almacenamiento externo o una cuenta de CDN.
Inicio de sesión con SSO y OIDC
Autenticate con Google, GitHub, Microsoft o Discord a través de OIDC, eliminando la necesidad de gestionar cuentas de usuario separadas para cada miembro del equipo.
¿Por qué ejecutar Alexandrie en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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