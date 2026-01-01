1Backend es una plataforma de código abierto para desplegar aplicaciones de IA como microservicios y microfrontends componibles, todo desde un único plano de control autoalojado. Incluye gestión de usuarios, permisos, secretos, configuración, enrutamiento, almacenamiento de archivos y un servicio de modelos de IA para que los equipos puedan centrarse en la lógica de la aplicación en lugar de unir la infraestructura.

Alojar 1Backend en tu propio VPS mantiene las indicaciones, los pesos del modelo, los secretos y los datos de los clientes dentro de la infraestructura que controlás. Los servicios integrados lanzan LLMs locales y contenedores de difusión estable bajo demanda, brindándote un backend listo para producción para productos de IA sin el bloqueo de proveedor por token.