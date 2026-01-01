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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
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Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con 1Backend

1Backend es una plataforma de código abierto para desplegar aplicaciones de IA como microservicios y microfrontends componibles, todo desde un único plano de control autoalojado. Incluye gestión de usuarios, permisos, secretos, configuración, enrutamiento, almacenamiento de archivos y un servicio de modelos de IA para que los equipos puedan centrarse en la lógica de la aplicación en lugar de unir la infraestructura.

Alojar 1Backend en tu propio VPS mantiene las indicaciones, los pesos del modelo, los secretos y los datos de los clientes dentro de la infraestructura que controlás. Los servicios integrados lanzan LLMs locales y contenedores de difusión estable bajo demanda, brindándote un backend listo para producción para productos de IA sin el bloqueo de proveedor por token.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de 1Backend

Entorno de ejecución de microservicios de IA

Lanzá y orquestá contenedores de IA — incluyendo LLMs locales y modelos de imagen — directamente desde el backend sin necesidad de un orquestador externo.

Identidad integrada

Las cuentas de usuario, roles, permisos, organizaciones y claves de API vienen incluidos de forma predeterminada para que cada nuevo servicio herede la autenticación automáticamente.

Secretos y configuración

Los servicios de almacenamiento cifrado de secretos y de configuración por aplicación mantienen las claves de API y la configuración fuera del código y del control de versiones.

Alojamiento de microfrontends

Sirva múltiples frontends a través de una única capa de enrutamiento, permitiendo que equipos independientes implementen módulos de UI sin tener que reconstruir toda la aplicación.

Manifiestos de Bootstrap

Definí rutas, permisos, configuraciones y secretos en manifiestos YAML para despliegues de infraestructura como código reproducibles en todos los entornos.

¿Por qué ejecutar 1Backend en Hostinger?

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Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Ubicación de servidor recomendada:

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
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¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

Omkar
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Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.

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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.

Martin K
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La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.

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