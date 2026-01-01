Implementá 1Backend con instalación en un clic.
Plataforma autoalojada para crear aplicaciones de IA con microservicios y microfrontends escalables.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con 1Backend
1Backend es una plataforma de código abierto para desplegar aplicaciones de IA como microservicios y microfrontends componibles, todo desde un único plano de control autoalojado. Incluye gestión de usuarios, permisos, secretos, configuración, enrutamiento, almacenamiento de archivos y un servicio de modelos de IA para que los equipos puedan centrarse en la lógica de la aplicación en lugar de unir la infraestructura.
Alojar 1Backend en tu propio VPS mantiene las indicaciones, los pesos del modelo, los secretos y los datos de los clientes dentro de la infraestructura que controlás. Los servicios integrados lanzan LLMs locales y contenedores de difusión estable bajo demanda, brindándote un backend listo para producción para productos de IA sin el bloqueo de proveedor por token.
Funciones principales de 1Backend
Entorno de ejecución de microservicios de IA
Lanzá y orquestá contenedores de IA — incluyendo LLMs locales y modelos de imagen — directamente desde el backend sin necesidad de un orquestador externo.
Identidad integrada
Las cuentas de usuario, roles, permisos, organizaciones y claves de API vienen incluidos de forma predeterminada para que cada nuevo servicio herede la autenticación automáticamente.
Secretos y configuración
Los servicios de almacenamiento cifrado de secretos y de configuración por aplicación mantienen las claves de API y la configuración fuera del código y del control de versiones.
Alojamiento de microfrontends
Sirva múltiples frontends a través de una única capa de enrutamiento, permitiendo que equipos independientes implementen módulos de UI sin tener que reconstruir toda la aplicación.
Manifiestos de Bootstrap
Definí rutas, permisos, configuraciones y secretos en manifiestos YAML para despliegues de infraestructura como código reproducibles en todos los entornos.
¿Por qué ejecutar 1Backend en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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