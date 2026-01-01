Adminer es una herramienta de gestión de bases de datos PHP de un solo archivo que brinda capacidades de administración completas en más de 11 sistemas de bases de datos —MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB y más— a través de una interfaz web unificada. Creada originalmente como una alternativa más liviana a phpMyAdmin, no requiere una instalación compleja y está lista para usar inmediatamente después del deploy.

A pesar de su tamaño reducido, Adminer abarca todas las operaciones de bases de datos: explorar y editar registros, ejecutar consultas SQL con resaltado de sintaxis, gestionar usuarios y permisos, importar y exportar datos, y ver las relaciones de esquema. Su diseño limpio la hace igualmente útil para una depuración rápida durante el desarrollo y para la administración de rutina en entornos de producción.