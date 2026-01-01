Implementá Adminer en 1 clic.
Herramienta de gestión de bases de datos ligera y completa, compatible con MySQL, PostgreSQL, SQLite y 8 sistemas más.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Adminer
Adminer es una herramienta de gestión de bases de datos PHP de un solo archivo que brinda capacidades de administración completas en más de 11 sistemas de bases de datos —MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB y más— a través de una interfaz web unificada. Creada originalmente como una alternativa más liviana a phpMyAdmin, no requiere una instalación compleja y está lista para usar inmediatamente después del deploy.
A pesar de su tamaño reducido, Adminer abarca todas las operaciones de bases de datos: explorar y editar registros, ejecutar consultas SQL con resaltado de sintaxis, gestionar usuarios y permisos, importar y exportar datos, y ver las relaciones de esquema. Su diseño limpio la hace igualmente útil para una depuración rápida durante el desarrollo y para la administración de rutina en entornos de producción.
Funciones principales de Adminer
más de 11 sistemas de bases de datos
Administrá MySQL, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB y más desde una única interfaz, eliminando la necesidad de mantener herramientas separadas para cada tipo de base de datos.
Implementación instantánea
Empaquetado como un único archivo PHP sin dependencias más allá de un servidor web, Adminer es accesible inmediatamente después del lanzamiento con cero sobrecarga de configuración.
Editor de consultas SQL
Ejecutá consultas SQL personalizadas con resaltado de sintaxis y resultados estructurados, lo que facilita inspeccionar datos, depurar consultas o realizar migraciones puntuales.
Importación y exportación
Importar y exportar datos en formatos SQL y CSV para copias de seguridad, migraciones y compartir datos con herramientas externas o miembros del equipo.
Administración de usuarios y permisos
Creá, modificá y eliminá usuarios de bases de datos y sus privilegios directamente desde la interfaz web, eliminando la necesidad de acceso por línea de comandos durante los cambios rutinarios de control de acceso.
¿Por qué ejecutar Adminer en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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