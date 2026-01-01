Implementá Shynet con una instalación en un clic.
Plataforma de analíticas web que respeta la privacidad, que funciona sin cookies y te da la propiedad total de tus datos.
Elegí un plan VPS para Shynet
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Shynet
Shynet es una plataforma de análisis web autoalojada diseñada para propietarios de sitios web preocupados por la privacidad. A diferencia de las herramientas de análisis comerciales, Shynet rastrea el comportamiento de los visitantes sin cookies, huellas digitales ni recopilación de datos personales, lo que la hace totalmente compatible con el GDPR y regulaciones de privacidad similares, sin necesidad de banners de cookies ni diálogos de consentimiento.
Implementar Shynet en tu propio VPS significa que los datos de tus visitantes nunca abandonan tu infraestructura. Obtenés métricas claras y significativas —sesiones, referentes, tiempos de carga y datos geográficos—, mientras respetás la privacidad de tus usuarios y mantenés la propiedad total de tus análisis.
Funciones principales de Shynet
Seguimiento sin cookies
Recopila análisis sin cookies ni huellas digitales, eliminando la necesidad de banners de consentimiento y manteniéndote en cumplimiento con GDPR y CCPA.
Propiedad de los datos autoalojados
Todos los datos de los visitantes permanecen en tu VPS — sin compartir con terceros, sin intermediarios de datos, sin dependencia de plataforma.
Script de incrustación liviano
Un único fragmento de JavaScript o un rastreador de píxeles 1x1 sin JS se integra con cualquier sitio web o generador de sitios estáticos.
Gestión multisitio
Gestioná las analíticas de múltiples sitios web desde un único panel de control, con controles de acceso por sitio para equipos.
Datos de sesión en tiempo real
Ver sesiones activas, fuentes de referencia, tiempos de carga de la página y desglose geográfico en tiempo real.
¿Por qué ejecutar Shynet en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
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Me contacté con soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y me impresionaron. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
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La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.
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Plausible es una alternativa a Google Analytics liviana y que prioriza la privacidad
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Ackee es una herramienta de estadísticas autoalojada en Node.js para medir el tráfico de tu sitio con foco en la privacidad