Shynet es una plataforma de análisis web autoalojada diseñada para propietarios de sitios web preocupados por la privacidad. A diferencia de las herramientas de análisis comerciales, Shynet rastrea el comportamiento de los visitantes sin cookies, huellas digitales ni recopilación de datos personales, lo que la hace totalmente compatible con el GDPR y regulaciones de privacidad similares, sin necesidad de banners de cookies ni diálogos de consentimiento.

Implementar Shynet en tu propio VPS significa que los datos de tus visitantes nunca abandonan tu infraestructura. Obtenés métricas claras y significativas —sesiones, referentes, tiempos de carga y datos geográficos—, mientras respetás la privacidad de tus usuarios y mantenés la propiedad total de tus análisis.