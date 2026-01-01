Implementá Apache DevLake con instalación en un clic.
Plataforma de código abierto que agrega datos de más de 60 herramientas de desarrollo para calcular métricas DORA y visualizar el rendimiento del equipo de ingeniería.
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Lo que podés crear con Apache DevLake
Apache DevLake es una plataforma de análisis de ingeniería de código abierto que consolida datos de rastreadores de problemas, hosts de código fuente, pipelines de CI/CD y herramientas de gestión de incidentes en un lago de datos unificado. Los equipos conectan GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty y docenas de otras fuentes para calcular automáticamente las métricas DORA —frecuencia de despliegue, tiempo de entrega para cambios, tasa de fallos de cambios y tiempo medio de recuperación— junto con paneles de Grafana que visualizan el rendimiento del equipo a lo largo del tiempo.
Alojar DevLake por tu cuenta mantiene toda la telemetría de ingeniería y las credenciales de integración en la infraestructura que vos controlás. Cada token de API y conexión OAuth se cifra en reposo usando una clave de tu propiedad, y todas las métricas se almacenan en una base de datos MySQL en tu servidor; ningún dato sale de tu entorno hacia un servicio de análisis de terceros.
Funciones principales de Apache DevLake
Métricas DORA
Calcular automáticamente la frecuencia de despliegue, el tiempo de entrega de los cambios, la tasa de fallas en los cambios y el tiempo medio de recuperación desde herramientas conectadas — sin necesidad de recolección manual de datos.
Tableros prediseñados
Los paneles de Grafana listos para usar visualizan las métricas DORA, el tiempo de ciclo de PR, la antigüedad de los errores y el estado del pipeline de despliegue sin necesidad de configuración tras la puesta en marcha.
60+ plugins de orígenes de datos
Los conectores preconstruidos para GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty, CircleCI, ArgoCD, SonarQube y más reúnen todos los datos de ingeniería en un solo lugar.
Métricas SQL personalizadas
Consultar el data lake normalizado con SQL puro para definir métricas específicas del equipo, filtros y paneles personalizados más allá de las vistas DORA integradas.
Almacenamiento de credenciales encriptado
Todos los tokens de API y las claves de OAuth están encriptados en reposo usando una clave autogenerada almacenada exclusivamente en tu base de datos MySQL autohospedada.
¿Por qué ejecutar Apache DevLake en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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