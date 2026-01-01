Apache Superset es una plataforma de inteligencia de negocios lista para empresas que hace que la exploración de datos sea accesible para usuarios de todos los niveles técnicos. Los analistas tienen una interfaz de arrastrar y soltar sin código para crear gráficos y paneles, mientras que los ingenieros tienen SQL Lab —un IDE SQL con todas las funciones, historial de consultas, consultas guardadas y exportación de resultados—. Superset se conecta a más de 40 bases de datos SQL y data warehouses a través de SQLAlchemy, lo que proporciona una capa de análisis unificada en toda tu pila de datos.

Alojar Superset en tu VPS significa usuarios ilimitados, fuentes de datos ilimitadas y sin licencias por usuario. Los datos de tu negocio permanecen dentro de tu infraestructura, cumpliendo con los requisitos de cumplimiento, mientras que PostgreSQL y Redis —incluidos en esta plantilla— se encargan del almacenamiento de metadatos y el caché de consultas para un rendimiento listo para producción.