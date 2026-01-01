Implementá Apache Superset con instalación en un clic.
Plataforma moderna de inteligencia de negocios de código abierto para construir paneles interactivos, explorar conjuntos de datos y ejecutar análisis SQL en más de 40 bases de datos.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Apache Superset
Apache Superset es una plataforma de inteligencia de negocios lista para empresas que hace que la exploración de datos sea accesible para usuarios de todos los niveles técnicos. Los analistas tienen una interfaz de arrastrar y soltar sin código para crear gráficos y paneles, mientras que los ingenieros tienen SQL Lab —un IDE SQL con todas las funciones, historial de consultas, consultas guardadas y exportación de resultados—. Superset se conecta a más de 40 bases de datos SQL y data warehouses a través de SQLAlchemy, lo que proporciona una capa de análisis unificada en toda tu pila de datos.
Alojar Superset en tu VPS significa usuarios ilimitados, fuentes de datos ilimitadas y sin licencias por usuario. Los datos de tu negocio permanecen dentro de tu infraestructura, cumpliendo con los requisitos de cumplimiento, mientras que PostgreSQL y Redis —incluidos en esta plantilla— se encargan del almacenamiento de metadatos y el caché de consultas para un rendimiento listo para producción.
Funciones principales de Apache Superset
Biblioteca de visualización enriquecida
Elegí entre decenas de tipos de gráficos — gráficos de barras, gráficos de líneas, diagramas de dispersión, mapas geoespaciales y más — para representar tus datos de forma clara.
SQL Lab IDE
Escribí y ejecutá consultas SQL con resaltado de sintaxis, historial de consultas y exportación de resultados — uniendo paneles sin código y trabajo de datos avanzado.
Más de 40 conectores de base de datos
Conectate a PostgreSQL, MySQL, Snowflake, BigQuery, Redshift, y docenas más a través de una capa unificada de conectores basada en SQLAlchemy.
Paneles de control interactivos
Creá paneles con filtros cruzados, navegación detallada y reportes por correo electrónico programados para que los interesados siempre tengan información actualizada.
Control de acceso basado en roles
Asigne permisos granulares a conjuntos de datos, paneles y fuentes de datos para que cada equipo solo vea lo que está autorizado a acceder.
¿Por qué ejecutar Apache Superset en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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