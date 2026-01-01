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Plataforma moderna de inteligencia de negocios de código abierto para construir paneles interactivos, explorar conjuntos de datos y ejecutar análisis SQL en más de 40 bases de datos.

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Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

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Lo que podés crear con Apache Superset

Apache Superset es una plataforma de inteligencia de negocios lista para empresas que hace que la exploración de datos sea accesible para usuarios de todos los niveles técnicos. Los analistas tienen una interfaz de arrastrar y soltar sin código para crear gráficos y paneles, mientras que los ingenieros tienen SQL Lab —un IDE SQL con todas las funciones, historial de consultas, consultas guardadas y exportación de resultados—. Superset se conecta a más de 40 bases de datos SQL y data warehouses a través de SQLAlchemy, lo que proporciona una capa de análisis unificada en toda tu pila de datos.

Alojar Superset en tu VPS significa usuarios ilimitados, fuentes de datos ilimitadas y sin licencias por usuario. Los datos de tu negocio permanecen dentro de tu infraestructura, cumpliendo con los requisitos de cumplimiento, mientras que PostgreSQL y Redis —incluidos en esta plantilla— se encargan del almacenamiento de metadatos y el caché de consultas para un rendimiento listo para producción.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Apache Superset

Biblioteca de visualización enriquecida

Elegí entre decenas de tipos de gráficos — gráficos de barras, gráficos de líneas, diagramas de dispersión, mapas geoespaciales y más — para representar tus datos de forma clara.

SQL Lab IDE

Escribí y ejecutá consultas SQL con resaltado de sintaxis, historial de consultas y exportación de resultados — uniendo paneles sin código y trabajo de datos avanzado.

Más de 40 conectores de base de datos

Conectate a PostgreSQL, MySQL, Snowflake, BigQuery, Redshift, y docenas más a través de una capa unificada de conectores basada en SQLAlchemy.

Paneles de control interactivos

Creá paneles con filtros cruzados, navegación detallada y reportes por correo electrónico programados para que los interesados siempre tengan información actualizada.

Control de acceso basado en roles

Asigne permisos granulares a conjuntos de datos, paneles y fuentes de datos para que cada equipo solo vea lo que está autorizado a acceder.

¿Por qué ejecutar Apache Superset en Hostinger?

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Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
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¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

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