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Obtené 24 meses por ARS 410.376 (precio regular: ARS 1.015.176). Se renueva a ARS 30.299/mes.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
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4 núcleos de CPU
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8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con Ackee

Ackee es una plataforma de análisis de código abierto, basada en Node.js, que corre completamente en tu propio servidor. Utiliza un proceso de anonimización en varios pasos para eliminar la información de identificación personal de los datos de los visitantes, sin dejar de ofrecer información valiosa sobre las visitas a páginas, los referidores, la duración de las sesiones y los tipos de dispositivos.

A diferencia de los servicios de análisis tradicionales que almacenan los datos de tus visitantes en infraestructura de terceros, Ackee te da la propiedad completa de tus datos de tráfico. Su interfaz minimalista y su API GraphQL centralizada hacen que sea sencillo monitorear múltiples sitios web e integrar datos de análisis en paneles personalizados o pipelines de informes, sin banners de cookies ni dolores de cabeza por el GDPR.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Ackee

Privacidad por diseño

La anonimización multifase elimina la información de identificación personal antes del almacenamiento, para que puedas recopilar datos valiosos, lo que puede ayudar a reducir la necesidad de banners de cookies o simplificar el cumplimiento, según la jurisdicción y la configuración.

Dominios ilimitados

Monitoreá todos los sitios web y aplicaciones que necesites desde un único panel de control, sin niveles de precios por sitio ni límites basados en el tráfico.

GraphQL API

Una API GraphQL centralizada te permite extraer datos analíticos de forma programática en paneles personalizados, informes o herramientas de terceros sin estar atado a la interfaz de usuario integrada.

Script de seguimiento liviano

El fragmento de seguimiento tiene un impacto mínimo en el rendimiento de tus páginas, evitando las penalizaciones de velocidad de carga de la página asociadas con librerías de análisis comerciales más pesadas.

Seguimiento de eventos personalizados

Rastree interacciones específicas de usuarios más allá de las visitas a la página, dándole visibilidad sobre conversiones, clics en botones y otras acciones significativas en sus sitios.

¿Por qué ejecutar Ackee en Hostinger?

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Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

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Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
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Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
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¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

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Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.

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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

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Martin K
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