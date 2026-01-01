Implementá Ackee en un clic
Analíticas web autohospedadas y centradas en la privacidad que rastrean a los visitantes sin comprometer sus datos personales.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Ackee
Ackee es una plataforma de análisis de código abierto, basada en Node.js, que corre completamente en tu propio servidor. Utiliza un proceso de anonimización en varios pasos para eliminar la información de identificación personal de los datos de los visitantes, sin dejar de ofrecer información valiosa sobre las visitas a páginas, los referidores, la duración de las sesiones y los tipos de dispositivos.
A diferencia de los servicios de análisis tradicionales que almacenan los datos de tus visitantes en infraestructura de terceros, Ackee te da la propiedad completa de tus datos de tráfico. Su interfaz minimalista y su API GraphQL centralizada hacen que sea sencillo monitorear múltiples sitios web e integrar datos de análisis en paneles personalizados o pipelines de informes, sin banners de cookies ni dolores de cabeza por el GDPR.
Funciones principales de Ackee
Privacidad por diseño
La anonimización multifase elimina la información de identificación personal antes del almacenamiento, para que puedas recopilar datos valiosos, lo que puede ayudar a reducir la necesidad de banners de cookies o simplificar el cumplimiento, según la jurisdicción y la configuración.
Dominios ilimitados
Monitoreá todos los sitios web y aplicaciones que necesites desde un único panel de control, sin niveles de precios por sitio ni límites basados en el tráfico.
GraphQL API
Una API GraphQL centralizada te permite extraer datos analíticos de forma programática en paneles personalizados, informes o herramientas de terceros sin estar atado a la interfaz de usuario integrada.
Script de seguimiento liviano
El fragmento de seguimiento tiene un impacto mínimo en el rendimiento de tus páginas, evitando las penalizaciones de velocidad de carga de la página asociadas con librerías de análisis comerciales más pesadas.
Seguimiento de eventos personalizados
Rastree interacciones específicas de usuarios más allá de las visitas a la página, dándole visibilidad sobre conversiones, clics en botones y otras acciones significativas en sus sitios.
¿Por qué ejecutar Ackee en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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