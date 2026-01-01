Implementá Plausible Analytics con instalación en 1 clic.
Plataforma de análisis web liviana y sin cookies que cumple totalmente con el RGPD y mantiene todos los datos de los visitantes en tu propio servidor.
Elegí un plan VPS para Plausible Analytics
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Plausible Analytics
Plausible Analytics es una alternativa de código abierto y centrada en la privacidad a Google Analytics que rastrea métricas esenciales de sitios web sin cookies, recolección de datos personales ni banners de consentimiento. Su script de seguimiento pesa menos de 1 KB, por lo que prácticamente no tiene impacto en los tiempos de carga de la página mientras que proporciona un panel de control limpio con toda la información de tráfico que necesitás.
Alojar Plausible en tu propio VPS mantiene cada vista de página y registro de evento en tu infraestructura sin acceso de terceros. Esta plantilla combina la aplicación Plausible con PostgreSQL para metadatos y ClickHouse para consultas de análisis de alto rendimiento, brindándote una configuración completa y lista para producción que retiene datos indefinidamente a un costo de infraestructura fijo.
Funciones principales de Plausible Analytics
Seguimiento sin cookies
Mide el tráfico sin cookies ni identificadores persistentes, por lo que no necesitás un banner de consentimiento y cumplís con GDPR y CCPA por defecto.
Script de menos de 1 KB
El script de seguimiento es más pequeño que la mayoría de las imágenes, sin añadir un retraso medible a la carga de las páginas, mientras sigue capturando todas las métricas esenciales.
Tablero en tiempo real
Vea el recuento de visitantes en vivo junto con las tendencias históricas, las fuentes de tráfico y las páginas principales en un único panel de control fácil de leer.
Seguimiento de objetivos y eventos
Monitoreá conversiones y eventos personalizados — envíos de formularios, clics en botones y enlaces salientes — sin escribir código de análisis complejo.
Motor de Analítica ClickHouse
El almacenamiento columnar de ClickHouse potencia consultas rápidas en millones de visitas a páginas, así los paneles de control cargan al instante incluso en sitios de alto tráfico.
¿Por qué ejecutar Plausible Analytics en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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