Plausible Analytics es una alternativa de código abierto y centrada en la privacidad a Google Analytics que rastrea métricas esenciales de sitios web sin cookies, recolección de datos personales ni banners de consentimiento. Su script de seguimiento pesa menos de 1 KB, por lo que prácticamente no tiene impacto en los tiempos de carga de la página mientras que proporciona un panel de control limpio con toda la información de tráfico que necesitás.

Alojar Plausible en tu propio VPS mantiene cada vista de página y registro de evento en tu infraestructura sin acceso de terceros. Esta plantilla combina la aplicación Plausible con PostgreSQL para metadatos y ClickHouse para consultas de análisis de alto rendimiento, brindándote una configuración completa y lista para producción que retiene datos indefinidamente a un costo de infraestructura fijo.