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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con Plausible Analytics

Plausible Analytics es una alternativa de código abierto y centrada en la privacidad a Google Analytics que rastrea métricas esenciales de sitios web sin cookies, recolección de datos personales ni banners de consentimiento. Su script de seguimiento pesa menos de 1 KB, por lo que prácticamente no tiene impacto en los tiempos de carga de la página mientras que proporciona un panel de control limpio con toda la información de tráfico que necesitás.

Alojar Plausible en tu propio VPS mantiene cada vista de página y registro de evento en tu infraestructura sin acceso de terceros. Esta plantilla combina la aplicación Plausible con PostgreSQL para metadatos y ClickHouse para consultas de análisis de alto rendimiento, brindándote una configuración completa y lista para producción que retiene datos indefinidamente a un costo de infraestructura fijo.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Plausible Analytics

Seguimiento sin cookies

Mide el tráfico sin cookies ni identificadores persistentes, por lo que no necesitás un banner de consentimiento y cumplís con GDPR y CCPA por defecto.

Script de menos de 1 KB

El script de seguimiento es más pequeño que la mayoría de las imágenes, sin añadir un retraso medible a la carga de las páginas, mientras sigue capturando todas las métricas esenciales.

Tablero en tiempo real

Vea el recuento de visitantes en vivo junto con las tendencias históricas, las fuentes de tráfico y las páginas principales en un único panel de control fácil de leer.

Seguimiento de objetivos y eventos

Monitoreá conversiones y eventos personalizados — envíos de formularios, clics en botones y enlaces salientes — sin escribir código de análisis complejo.

Motor de Analítica ClickHouse

El almacenamiento columnar de ClickHouse potencia consultas rápidas en millones de visitas a páginas, así los paneles de control cargan al instante incluso en sitios de alto tráfico.

¿Por qué ejecutar Plausible Analytics en Hostinger?

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Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
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Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
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¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

Omkar
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Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.

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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

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