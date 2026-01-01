Implementá Baikal en un clic.
Servidor CalDAV y CardDAV liviano y autoalojado para sincronizar calendarios, tareas y contactos en todos los dispositivos.
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Lo que podés crear con Baikal
Baikal es un servidor CalDAV y CardDAV ligero y autohospedado, construido sobre la conocida librería PHP sabre/dav. Proporciona un hogar privado para calendarios, eventos, tareas y contactos que se sincronizan con iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook y cualquier otro cliente que utilice los protocolos estándar CalDAV y CardDAV.
Alojar Baikal en tu propio VPS mantiene los datos de programación personales y de equipo dentro de tu infraestructura en lugar de un servicio de calendario de terceros. Su tamaño es intencionalmente pequeño —un único contenedor PHP respaldado por SQLite o MySQL—, por lo que se adapta cómodamente a un VPS pequeño, mientras sigue soportando múltiples usuarios, libretas de direcciones compartidas y control de acceso granular a través de la interfaz de administración incorporada.
Funciones principales de Baikal
CalDAV y CardDAV
Sincronización de calendario y contactos compatible con estándares para iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, DAVx5 y cualquier otro cliente CalDAV/CardDAV.
Cuentas multiusuario
Creá cuentas de usuario separadas con sus propios calendarios, tareas y libretas de direcciones, todo gestionado desde una única interfaz de usuario web de administración.
Colecciones compartidas
Compartí calendarios específicos o libretas de direcciones con otros usuarios en la misma instancia para la planificación del equipo y la sincronización de contactos.
Huella ligera
Un único contenedor PHP ejecutando sabre/dav en SQLite o MySQL — lo suficientemente pequeño como para ejecutarse junto a otros servicios autoalojados en un VPS modesto.
Interfaz web de Admin
Administrá usuarios, calendarios, libretas de direcciones y la configuración central del servidor desde un panel de control integrado basado en navegador, en lugar de editar archivos de configuración.
¿Por qué ejecutar Baikal en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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