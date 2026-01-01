Implementá Bichon con instalación en un clic.
Archivador de correos electrónicos Rust autoalojado con IMAP, OAuth2 y búsqueda de texto completo para la preservación a largo plazo de buzones de correo.
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Lo que podés crear con Bichon
Bichon es un servidor de archivo de correo electrónico de código abierto escrito en Rust. Se conecta a cuentas IMAP, descarga mensajes de forma incremental usando sincronización basada en UID, construye un índice de búsqueda de texto completo Tantivy y ofrece una API REST limpia con una interfaz de usuario web (WebUI) incrustada para buscar, navegar y exportar correos archivados.
Alojar Bichon en tu propio VPS mantiene cada mensaje archivado, archivo adjunto y credencial dentro de la infraestructura que vos controlás. Las credenciales de la cuenta se cifran en reposo con AES-256-GCM, los tokens de OAuth 2.0 se actualizan automáticamente y se descargan múltiples buzones de correo de forma concurrente, lo que convierte a Bichon en una alternativa rápida y privada a los servicios comerciales de archivo de correo electrónico sin tarifas por buzón.
Funciones principales de Bichon
Búsqueda de texto completo
La indexación impulsada por Tantivy en cuerpos de mensajes, encabezados y archivos adjuntos devuelve resultados en milisegundos con filtros facetados y agrupación de hilos.
Sincronización IMAP y OAuth2
Se conecta a cualquier servidor IMAP usando contraseña (PLAIN/LOGIN) o autenticación OAuth 2.0 (XOAUTH2), con actualización automática de tokens para cuentas de Gmail y Microsoft.
Archivo incremental
La sincronización incremental basada en UID descarga solo mensajes nuevos en cada pasada, manteniendo bajo el uso de ancho de banda y almacenamiento en múltiples buzones concurrentes.
Credenciales encriptadas
Todas las credenciales de IMAP y OAuth están cifradas en reposo con AES-256-GCM usando una clave derivada de la contraseña de cifrado establecida en la implementación.
RBAC multiusuario
El control de acceso basado en roles te permite otorgar permisos por cuenta a usuarios adicionales para archivos compartidos, con un registro de auditoría completo de los eventos de acceso.
¿Por qué ejecutar Bichon en Hostinger?
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Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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