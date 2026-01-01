Implementá Artalk con una instalación de un clic.
Sistema de comentarios liviano y autoalojado con un backend en Go y un widget de JavaScript de 40 KB que se incrusta en cualquier sitio web.
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Lo que podés crear con Artalk
Artalk es un sistema de comentarios autohospedado que consiste en un servidor Go de alto rendimiento y un widget minimalista de JavaScript puro que se incrusta en cualquier sitio web o blog con una sola etiqueta de script. A diferencia de las plataformas de comentarios basadas en la nube, Artalk mantiene todos los comentarios, datos de usuario e historial de moderación en una infraestructura que vos controlás — sin acceso de terceros, sin recolección de datos y sin tarifas de suscripción.
El backend es compatible con SQLite de forma predeterminada, con migración opcional a MySQL o PostgreSQL a medida que el tráfico crece. Se incluyen herramientas de moderación, notificaciones por correo electrónico, inicio de sesión social, filtrado de spam, CAPTCHA y una barra lateral de administración completa. Autohospedarse en un VPS significa que los datos de tus comentarios siguen tus políticas de retención y privacidad, y no los términos de servicio de una plataforma.
Funciones principales de Artalk
Incrustar en cualquier sitio
Un solo fragmento de JavaScript de 40 KB conecta cualquier sitio web o blog estático a tu instancia de Artalk — sin necesidad de dependencias de framework ni pasos de compilación.
Gestión multisitio
Una instancia de Artalk gestiona comentarios en múltiples sitios con cuentas de administrador separadas, colas de moderación y configuraciones de notificación por sitio.
Spam y CAPTCHA
Las integraciones incorporadas de filtrado de spam de Akismet, Tencent y Aliyun, además de las opciones de CAPTCHA de imagen, deslizamiento, reCAPTCHA, hCaptcha y Turnstile, protegen las secciones de comentarios de los bots.
Inicio de sesión con redes sociales
Los comentaristas se autentican a través de GitHub, Google, Discord y otros 20 proveedores de OAuth, lo que reduce la fricción al vincular los comentarios a identidades reales.
Barra lateral de Admin
Una barra lateral integrada permite a los administradores del sitio revisar, aprobar, fijar y eliminar comentarios, administrar usuarios y ver estadísticas de la página sin salir de la interfaz de comentarios.
¿Por qué ejecutar Artalk en Hostinger?
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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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