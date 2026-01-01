Artalk es un sistema de comentarios autohospedado que consiste en un servidor Go de alto rendimiento y un widget minimalista de JavaScript puro que se incrusta en cualquier sitio web o blog con una sola etiqueta de script. A diferencia de las plataformas de comentarios basadas en la nube, Artalk mantiene todos los comentarios, datos de usuario e historial de moderación en una infraestructura que vos controlás — sin acceso de terceros, sin recolección de datos y sin tarifas de suscripción.

El backend es compatible con SQLite de forma predeterminada, con migración opcional a MySQL o PostgreSQL a medida que el tráfico crece. Se incluyen herramientas de moderación, notificaciones por correo electrónico, inicio de sesión social, filtrado de spam, CAPTCHA y una barra lateral de administración completa. Autohospedarse en un VPS significa que los datos de tus comentarios siguen tus políticas de retención y privacidad, y no los términos de servicio de una plataforma.