Implementá ClassQuiz con instalación en un clic.
Alternativa de código abierto a Kahoot para cuestionarios multijugador en vivo para el aula con puntuación en tiempo real.
Elegí un plan VPS para ClassQuiz
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con ClassQuiz
ClassQuiz es una plataforma de cuestionarios de código abierto y autoalojada, diseñada para profesores, capacitadores y educadores que buscan una alternativa que respete la privacidad a los servicios comerciales de cuestionarios para el aula. Los jugadores se unen a un juego ingresando un PIN en cualquier dispositivo, responden preguntas en tiempo real y ven clasificaciones en vivo después de cada ronda.
Alojar ClassQuiz en tu propio VPS mantiene el contenido de los cuestionarios, las respuestas de los estudiantes y los datos de la cuenta bajo tu control total, evita las tarifas de licencia por asiento y funciona en redes escolares sin dependencias externas. La pila tecnológica incluye la API, el trabajador en segundo plano, PostgreSQL, Redis y Meilisearch para el descubrimiento de cuestionarios.
Funciones principales de ClassQuiz
Multijugador en tiempo real
Realizá sesiones de quiz en vivo donde los jugadores se unen con un PIN y responden preguntas sincronizadas a través de una conexión WebSocket.
Elaboración de cuestionarios
Creá preguntas de opción múltiple, ABCD, de rango, de votación y de entrada de texto con imágenes, límites de tiempo y puntuación por respuesta.
Búsqueda de texto completo
Descubrí cuestionarios públicos al instante a través de un índice Meilisearch integrado que clasifica los resultados por título, etiquetas y descripción.
Privacidad autoalojada
Mantenga todos los datos del cuestionario, los nombres de los jugadores y las respuestas en su propia infraestructura, sin telemetría ni análisis de terceros.
Almacenamiento de imágenes
Adjuntá imágenes a las preguntas usando el almacenamiento local integrado o conectá cualquier backend compatible con S3 para medios ilimitados.
¿Por qué ejecutar ClassQuiz en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
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