ClassQuiz es una plataforma de cuestionarios de código abierto y autoalojada, diseñada para profesores, capacitadores y educadores que buscan una alternativa que respete la privacidad a los servicios comerciales de cuestionarios para el aula. Los jugadores se unen a un juego ingresando un PIN en cualquier dispositivo, responden preguntas en tiempo real y ven clasificaciones en vivo después de cada ronda.

Alojar ClassQuiz en tu propio VPS mantiene el contenido de los cuestionarios, las respuestas de los estudiantes y los datos de la cuenta bajo tu control total, evita las tarifas de licencia por asiento y funciona en redes escolares sin dependencias externas. La pila tecnológica incluye la API, el trabajador en segundo plano, PostgreSQL, Redis y Meilisearch para el descubrimiento de cuestionarios.