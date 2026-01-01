Implementá ArchivesSpace con instalación en un clic.
Sistema open-source de gestión de información de archivos para gestionar manuscritos, registros y objetos digitales.
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Lo que podés crear con ArchivesSpace
ArchivesSpace es el sistema líder de gestión de información de archivos de código abierto, creado por archivistas para archivistas. Combina la catalogación, organización, descripción y descubrimiento público en una única aplicación que soporta el ciclo de vida archivístico completo — desde la donación inicial hasta el acceso en línea por parte de los investigadores.
Alojar ArchivesSpace en tu propio VPS mantiene las guías de búsqueda, los registros de ingreso y los datos de los usuarios bajo el control de tu institución, sin tarifas por registro ni dependencia de un proveedor. La interfaz de personal incluida, el portal de acceso público, la API REST y el punto final OAI-PMH le dan a tu archivo una plataforma completa de descripción y descubrimiento lista para usar.
Funciones principales de ArchivesSpace
Descripción archivística
Crear y gestionar recursos, ingresos, objetos archivísticos y objetos digitales siguiendo los estándares DACS, ISAD(G) e ISAAR(CPF).
Portal de acceso público
Los investigadores exploran guías de archivo, buscan colecciones y visualizan objetos digitales a través de una interfaz de descubrimiento pública integrada.
Exportación de EAD y MARCXML
Exportar registros de recursos como EAD 2002, EAD3, MARCXML, MODS o Dublin Core para su integración con capas de descubrimiento y catálogos consorciados.
Cosecha OAI-PMH
Exponer metadatos descriptivos a través de OAI-PMH para que agregadores como DPLA o Europeana puedan recolectar colecciones automáticamente.
REST API
Una API REST JSON documentada potencia las integraciones con sistemas de preservación digital, pipelines ETL y front-ends personalizados.
¿Por qué ejecutar ArchivesSpace en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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