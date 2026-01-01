Implementá Crafty Controller con instalación en un clic.
Panel de control web para crear, configurar y operar múltiples servidores de Minecraft Java y Bedrock desde un único panel.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Crafty Controller
Crafty Controller es una GUI web de código abierto para administrar servidores de Minecraft Java y Bedrock desde un único panel. Evita tener que alternar entre sesiones SSH y pestañas de pantalla, ofreciendo consolas en vivo por servidor, un administrador de archivos integrado, tareas programadas y copias de seguridad con un solo clic — todo envuelto en una interfaz web limpia con acceso multiusuario basado en roles.
Alojar Crafty en tu propio VPS mantiene la propiedad total de tus mundos, configuraciones de plugins y datos de jugadores en hardware que vos controlás. Podés iniciar nuevos servidores a partir de tipos de jar populares — vanilla, Paper, Spigot, Forge y Bedrock — sin salir del navegador, y compartir la administración con permisos específicos con amigos o moderadores usando permisos granulares.
Funciones principales de Crafty Controller
Control de múltiples servidores
Iniciar, monitorear y operar múltiples servidores de Minecraft Java y Bedrock en paralelo desde un único panel de control.
Consola basada en la web
Ver registros de servidor en vivo y enviar comandos desde el navegador, con historial de búsqueda y salida codificada por colores por servidor.
Tareas programadas
Automatizá las copias de seguridad, los reinicios y la ejecución de comandos en programaciones tipo cron para mantener los servidores en buen estado sin intervención manual.
Acceso basado en roles
Definí usuarios con permisos acotados para que los moderadores y los miembros de la comunidad puedan ayudar a operar servidores sin credenciales de root o sensibles.
Administrador de archivos
Explorá, editá, subí y descargá archivos del servidor — mundos, plugins, configuraciones — directamente en el navegador sin clientes SSH o SFTP.
¿Por qué ejecutar Crafty Controller en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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