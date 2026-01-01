Crafty Controller es una GUI web de código abierto para administrar servidores de Minecraft Java y Bedrock desde un único panel. Evita tener que alternar entre sesiones SSH y pestañas de pantalla, ofreciendo consolas en vivo por servidor, un administrador de archivos integrado, tareas programadas y copias de seguridad con un solo clic — todo envuelto en una interfaz web limpia con acceso multiusuario basado en roles.

Alojar Crafty en tu propio VPS mantiene la propiedad total de tus mundos, configuraciones de plugins y datos de jugadores en hardware que vos controlás. Podés iniciar nuevos servidores a partir de tipos de jar populares — vanilla, Paper, Spigot, Forge y Bedrock — sin salir del navegador, y compartir la administración con permisos específicos con amigos o moderadores usando permisos granulares.