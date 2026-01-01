Implementá Apollo en un clic.
Editor colaborativo de anotación genómica en tiempo real para equipos de investigación biológica distribuidos.
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Lo que podés crear con Apollo
Apollo es la plataforma de código abierto líder para la anotación genómica impulsada por la comunidad, desarrollada por el proyecto Generic Model Organism Database (GMOD). Construido alrededor de un visor impulsado por JBrowse, permite a los curadores de distintas instituciones editar modelos genéticos, transcripciones y características en genomas de referencia compartidos simultáneamente, con cada cambio rastreado, atribuido e instantáneamente visible para los colaboradores.
Alojar Apollo en tu propio VPS mantiene los datos de anotación propietarios dentro de tu infraestructura en lugar de en servidores de terceros. Los laboratorios de investigación, consorcios y equipos de biotecnología obtienen una única base de datos de anotación autorizada, permisos granulares por organismo y un historial de curación que poseen completamente, sin compartir datos genómicos sensibles externamente.
Funciones principales de Apollo
Coedición en tiempo real
Múltiples curadores editan el mismo genoma simultáneamente con cambios transmitidos instantáneamente a través de sincronización basada en WebSocket.
Visor impulsado por JBrowse
Desarrollado sobre el navegador de genomas JBrowse, lo que brinda a los curadores una navegación de pistas familiar, búsqueda y visualización de secuencias lista para usar.
Permisos por organismo
El acceso granular basado en roles permite a los administradores asignar derechos de lectura, escritura o administración por organismo y por grupo de usuarios.
Historial de anotaciones
Cada edición de transcripción, comentario y cambio de característica se registra con el autor y la marca de tiempo, lo que permite flujos de trabajo completos de auditoría y deshacer.
Importación de GFF3 y FASTA
Cargar genomas de referencia y anotaciones existentes a través de formatos bioinformáticos estándar sin necesidad de conversión propietaria.
¿Por qué ejecutar Apollo en Hostinger?
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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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