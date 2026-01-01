Dependency-Track es un proyecto insignia de OWASP que brinda a los equipos de seguridad e ingeniería visibilidad continua sobre el riesgo de la cadena de suministro de software. Ingiere documentos de Lista de Materiales de Software (SBOM) en formato CycloneDX y analiza cada componente contra fuentes autorizadas de vulnerabilidades, incluyendo la Base de Datos Nacional de Vulnerabilidades, GitHub Advisories, OSS Index y VulnDB — de modo que una única divulgación de CVE aparece inmediatamente en cada proyecto que distribuye la biblioteca afectada.

Alojar Dependency-Track de forma auto-gestionada mantiene los SBOMs y los hallazgos de vulnerabilidades sobre sus aplicaciones propietarias completamente dentro de su infraestructura, lo cual es importante para organizaciones sujetas a restricciones regulatorias o contractuales sobre dónde puede residir la telemetría de la cadena de suministro. La implementación respaldada por PostgreSQL conserva un registro de auditoría completo de los inventarios de componentes y las decisiones de políticas en cada lanzamiento.