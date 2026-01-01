Implementá Dependency-Track en un clic.
Plataforma de análisis de componentes de código abierto que monitorea continuamente las listas de materiales de software en busca de vulnerabilidades, componentes desactualizados y riesgos de licencia.
Elegí un plan VPS para Dependency-Track
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Dependency-Track
Dependency-Track es un proyecto insignia de OWASP que brinda a los equipos de seguridad e ingeniería visibilidad continua sobre el riesgo de la cadena de suministro de software. Ingiere documentos de Lista de Materiales de Software (SBOM) en formato CycloneDX y analiza cada componente contra fuentes autorizadas de vulnerabilidades, incluyendo la Base de Datos Nacional de Vulnerabilidades, GitHub Advisories, OSS Index y VulnDB — de modo que una única divulgación de CVE aparece inmediatamente en cada proyecto que distribuye la biblioteca afectada.
Alojar Dependency-Track de forma auto-gestionada mantiene los SBOMs y los hallazgos de vulnerabilidades sobre sus aplicaciones propietarias completamente dentro de su infraestructura, lo cual es importante para organizaciones sujetas a restricciones regulatorias o contractuales sobre dónde puede residir la telemetría de la cadena de suministro. La implementación respaldada por PostgreSQL conserva un registro de auditoría completo de los inventarios de componentes y las decisiones de políticas en cada lanzamiento.
Funciones principales de Dependency-Track
Ingesta de SBOM
Acepta listas de materiales CycloneDX directamente desde pipelines de CI/CD, herramientas de compilación y escáneres SCA — no se requiere la instalación de agentes en los hosts de las aplicaciones.
Inteligencia de vulnerabilidades multi-fuente
Correlaciona cada componente con NVD, GitHub Advisories, OSS Index y VulnDB para que los CVEs recientemente divulgados aparezcan inmediatamente en todos los proyectos afectados.
Motor de políticas
Definir y aplicar políticas sobre la gravedad de las vulnerabilidades, las familias de licencias y la antigüedad de los componentes, y hacer que fallen las compilaciones de CI cuando los proyectos violen los estándares organizacionales.
Cumplimiento de la licencia
Identifica cada licencia en todo el grafo de dependencias y marca las licencias incompatibles o restringidas antes de que se incluyan en una versión.
EPSS y contexto de explotación
Prioriza los hallazgos utilizando el Sistema de Puntuación de Predicción de Explotación y los indicadores de explotación conocida, enfocando el esfuerzo de remediación en las vulnerabilidades con mayor probabilidad de ser atacadas.
API REST y webhooks
La API REST completa y las notificaciones salientes a Slack, Microsoft Teams, Jira y webhooks te permiten integrar los hallazgos en los flujos de trabajo de tickets y alertas existentes.
¿Por qué ejecutar Dependency-Track en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.