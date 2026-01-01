Implementá 2FAuth en un clic.
Gestor de autenticación de dos factores web autohospedado, accesible desde cualquier dispositivo, manteniendo tus códigos bajo tu control.
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Lo que podés crear con 2FAuth
2FAuth es una alternativa de código abierto y basada en la web a las aplicaciones de autenticación móvil como Google Authenticator y Authy. Genera contraseñas de un solo uso basadas en el tiempo (TOTP) y códigos HOTP a través de una interfaz de navegador limpia, para que tus códigos de autenticación sean accesibles desde cualquier dispositivo, sin estar atados a un solo teléfono.
A diferencia de los autenticadores solo para móvil, 2FAuth almacena tus secretos en una infraestructura que vos controlás, con almacenamiento cifrado y protección de cuenta opcional. Esto significa que no hay dependencia de un proveedor, no se comparten datos con servicios comerciales y no dependés de un teléfono que podría perderse o dañarse justo cuando más necesitás iniciar sesión.
Funciones principales de 2FAuth
Acceso basado en la web
Accedé a todos tus códigos 2FA desde cualquier navegador en cualquier dispositivo, eliminando la dependencia de un solo teléfono durante momentos críticos de inicio de sesión.
Soporte para TOTP y HOTP
Genera contraseñas de un solo uso, tanto basadas en tiempo como basadas en contador, cubriendo los estándares de autenticación utilizados por prácticamente todos los servicios que ofrecen 2FA.
Fácil configuración de cuenta
Agregá cuentas escaneando un código QR o mediante ingreso manual, y organizalas en grupos con íconos para una rápida identificación visual.
Importación y exportación
Migrá desde Google Authenticator, Aegis y 2FAS con herramientas de importación integradas, y exportá tus datos en cualquier momento para evitar el bloqueo de proveedor.
Inicio de sesión sin contraseña
El soporte de WebAuthn te permite autenticarte en 2FAuth sin contraseña, añadiendo una capa de seguridad moderna al gestor que protege tus otras cuentas.
¿Por qué ejecutar 2FAuth en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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