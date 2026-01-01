2FAuth es una alternativa de código abierto y basada en la web a las aplicaciones de autenticación móvil como Google Authenticator y Authy. Genera contraseñas de un solo uso basadas en el tiempo (TOTP) y códigos HOTP a través de una interfaz de navegador limpia, para que tus códigos de autenticación sean accesibles desde cualquier dispositivo, sin estar atados a un solo teléfono.

A diferencia de los autenticadores solo para móvil, 2FAuth almacena tus secretos en una infraestructura que vos controlás, con almacenamiento cifrado y protección de cuenta opcional. Esto significa que no hay dependencia de un proveedor, no se comparten datos con servicios comerciales y no dependés de un teléfono que podría perderse o dañarse justo cuando más necesitás iniciar sesión.