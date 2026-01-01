Implementá Authorizer en una instalación con un clic.
Servidor de autenticación de código abierto y autoalojado que le da a tus aplicaciones una capa de identidad completa sin SaaS de terceros.
Elegí un plan VPS para Authorizer
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.
Podés pagar en hasta 12 cuotas
Lo que podés crear con Authorizer
Authorizer es un servidor de autenticación y autorización autoalojado que reemplaza servicios en la nube como Auth0, Firebase Auth o Clerk. Ofrece inicio de sesión con email/contraseña, OAuth social con más de 10 proveedores, enlaces mágicos, autenticación multifactor y control de acceso basado en roles listo para usar — todo funcionando dentro de tu propia infraestructura, con los datos de usuario almacenados en tu propia base de datos.
En lugar de pagar tarifas por usuario o confiar en un tercero con las credenciales de tus usuarios, autoalojar Authorizer te permite mantener la propiedad total de tu capa de identidad. Expone una API GraphQL y una página de inicio de sesión integrada a la que tus aplicaciones pueden redirigir, respaldada por SQLite, PostgreSQL, MySQL o uno de los más de 13 backends de base de datos compatibles.
Funciones principales de Authorizer
Inicio de sesión social y sin contraseña
Soporte para Google, GitHub y más de 10 proveedores OAuth, junto con el inicio de sesión por enlace mágico y MFA basado en TOTP, para que los usuarios puedan iniciar sesión de la forma que prefieran.
Control de acceso basado en roles
Definí roles personalizados y roles protegidos para restringir lo que los usuarios autenticados pueden hacer dentro de tu aplicación.
GraphQL API
La interfaz GraphQL completa para la gestión de usuarios, la emisión de tokens y la configuración facilita la integración en cualquier pila tecnológica.
Interfaz de inicio de sesión integrada
Se envía con una página de inicio de sesión lista para usar en /app y un panel de administración en /dashboard — no se requiere una interfaz de usuario de autenticación personalizada para empezar.
Más de 13 backends de base de datos
Ejecutá con SQLite para simplificar o conectate a PostgreSQL, MySQL, MongoDB, o a una de las más de 10 bases de datos compatibles a medida que tus necesidades crezcan.
¿Por qué ejecutar Authorizer en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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Ubicación de servidor recomendada:
Verificando...
Lanzamiento local. Crecimiento global.
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
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Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
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La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.
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