Authorizer es un servidor de autenticación y autorización autoalojado que reemplaza servicios en la nube como Auth0, Firebase Auth o Clerk. Ofrece inicio de sesión con email/contraseña, OAuth social con más de 10 proveedores, enlaces mágicos, autenticación multifactor y control de acceso basado en roles listo para usar — todo funcionando dentro de tu propia infraestructura, con los datos de usuario almacenados en tu propia base de datos.

En lugar de pagar tarifas por usuario o confiar en un tercero con las credenciales de tus usuarios, autoalojar Authorizer te permite mantener la propiedad total de tu capa de identidad. Expone una API GraphQL y una página de inicio de sesión integrada a la que tus aplicaciones pueden redirigir, respaldada por SQLite, PostgreSQL, MySQL o uno de los más de 13 backends de base de datos compatibles.