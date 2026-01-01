Implementá Authentik en un clic.
Proveedor de identidad de código abierto que ofrece SSO empresarial, OAuth2, SAML y autenticación multifactor para cualquier aplicación.
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Lo que podés crear con Authentik
Authentik es un proveedor de identidad open source flexible que ofrece a las organizaciones autenticación y gestión de usuarios de nivel empresarial sin la complejidad típicamente asociada con la infraestructura de identidad. Es compatible con los protocolos OAuth2, OpenID Connect y SAML, lo que lo hace compatible con prácticamente cualquier aplicación o servicio que necesite autenticación de usuarios. Autenticación multifactor, flujos de inicio de sesión personalizables, integración LDAP y un portal de usuario de autoservicio completan sus capacidades.
Alojar Authentik por tu cuenta te da soberanía total sobre las credenciales de usuario y los datos de sesión, elimina las tarifas recurrentes por usuario que cobran los proveedores de identidad comerciales y te permite adaptar los flujos de autenticación a los requisitos exactos de tu organización. Este deploy ejecuta un servidor, un worker en segundo plano, PostgreSQL y Redis — todo lo necesario para una plataforma de identidad lista para producción.
Funciones principales de Authentik
Protocolos universales de SSO
El soporte para OAuth2, OpenID Connect y SAML significa que Authentik funciona como proveedor de identidad para prácticamente cualquier aplicación o servicio moderno listo para usar.
MFA Flexible
Aplicar autenticación multifactor mediante aplicaciones de autenticación TOTP, claves de hardware WebAuthn o SMS — configurable por aplicación o grupo de usuarios.
Flujos de inicio de sesión personalizables
Diseñe pipelines de autenticación con pasos condicionales, branding personalizado y control de acceso basado en políticas para cumplir con los requisitos de seguridad de su organización.
Integración de directorios LDAP
Conectate a directorios Active Directory o LDAP existentes para sincronizar usuarios y grupos, evitando la necesidad de reconstruir tu base de datos de usuarios desde cero.
Registro de auditoría y cumplimiento
Los registros detallados de eventos y las pistas de auditoría registran cada evento de autenticación, brindándole la visibilidad necesaria para revisiones de seguridad y cumplimiento normativo.
¿Por qué ejecutar Authentik en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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