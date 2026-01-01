Authentik es un proveedor de identidad open source flexible que ofrece a las organizaciones autenticación y gestión de usuarios de nivel empresarial sin la complejidad típicamente asociada con la infraestructura de identidad. Es compatible con los protocolos OAuth2, OpenID Connect y SAML, lo que lo hace compatible con prácticamente cualquier aplicación o servicio que necesite autenticación de usuarios. Autenticación multifactor, flujos de inicio de sesión personalizables, integración LDAP y un portal de usuario de autoservicio completan sus capacidades.

Alojar Authentik por tu cuenta te da soberanía total sobre las credenciales de usuario y los datos de sesión, elimina las tarifas recurrentes por usuario que cobran los proveedores de identidad comerciales y te permite adaptar los flujos de autenticación a los requisitos exactos de tu organización. Este deploy ejecuta un servidor, un worker en segundo plano, PostgreSQL y Redis — todo lo necesario para una plataforma de identidad lista para producción.