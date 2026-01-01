Implementá Vaultwarden en un clic.
Administrador de contraseñas liviano y autoalojado compatible con Bitwarden, escrito en Rust con HTTPS automático a través de Traefik.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Vaultwarden
Vaultwarden es una implementación no oficial y ligera de la API del servidor de Bitwarden, escrita en Rust. Utiliza una fracción de la memoria requerida por el servidor oficial de Bitwarden, mientras que sigue siendo totalmente compatible con todos los clientes oficiales de Bitwarden — las extensiones de navegador, las aplicaciones de escritorio y las aplicaciones móviles funcionan sin modificaciones.
Alojar tu bóveda de contraseñas en un VPS mantiene cada contraseña, nota segura y credencial completamente dentro de tu propia infraestructura. Esta plantilla enruta automáticamente HTTPS a través del proxy inverso Traefik preinstalado con certificados Let's Encrypt, satisfaciendo el requisito HTTPS de los clientes de Bitwarden desde el primer despliegue.
Funciones principales de Vaultwarden
Compatible con Bitwarden
Todas las extensiones oficiales de navegador de Bitwarden, clientes de escritorio y móviles se conectan a Vaultwarden sin ninguna modificación.
Eficiencia de Rust
Escrito en Rust, Vaultwarden utiliza una fracción de la RAM y CPU requeridas por el servidor oficial de Bitwarden basado en Java.
HTTPS automático
El tráfico se enruta a través del proxy Traefik preinstalado con certificados Let's Encrypt, satisfaciendo inmediatamente el requisito HTTPS de Bitwarden.
Soporte de la organización
Compartí elementos de la bóveda con familiares o miembros del equipo usando las funciones de organización y colección de Vaultwarden.
Acceso de emergencia
Otorgar a contactos de confianza acceso de emergencia a tu bóveda con períodos de espera configurables para escenarios de recuperación de cuenta.
¿Por qué ejecutar Vaultwarden en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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