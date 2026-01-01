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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

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Lo que podés crear con Vaultwarden

Vaultwarden es una implementación no oficial y ligera de la API del servidor de Bitwarden, escrita en Rust. Utiliza una fracción de la memoria requerida por el servidor oficial de Bitwarden, mientras que sigue siendo totalmente compatible con todos los clientes oficiales de Bitwarden — las extensiones de navegador, las aplicaciones de escritorio y las aplicaciones móviles funcionan sin modificaciones.

Alojar tu bóveda de contraseñas en un VPS mantiene cada contraseña, nota segura y credencial completamente dentro de tu propia infraestructura. Esta plantilla enruta automáticamente HTTPS a través del proxy inverso Traefik preinstalado con certificados Let's Encrypt, satisfaciendo el requisito HTTPS de los clientes de Bitwarden desde el primer despliegue.

Empeza
Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Vaultwarden

Compatible con Bitwarden

Todas las extensiones oficiales de navegador de Bitwarden, clientes de escritorio y móviles se conectan a Vaultwarden sin ninguna modificación.

Eficiencia de Rust

Escrito en Rust, Vaultwarden utiliza una fracción de la RAM y CPU requeridas por el servidor oficial de Bitwarden basado en Java.

HTTPS automático

El tráfico se enruta a través del proxy Traefik preinstalado con certificados Let's Encrypt, satisfaciendo inmediatamente el requisito HTTPS de Bitwarden.

Soporte de la organización

Compartí elementos de la bóveda con familiares o miembros del equipo usando las funciones de organización y colección de Vaultwarden.

Acceso de emergencia

Otorgar a contactos de confianza acceso de emergencia a tu bóveda con períodos de espera configurables para escenarios de recuperación de cuenta.

¿Por qué ejecutar Vaultwarden en Hostinger?

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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