Deploy WebCord in one click installation.
Privacy-focused Discord client with security enhancements, custom stylesheets, and browser-based access via your VPS.
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Lo que podés crear con WebCord
WebCord is a privacy-enhanced Discord client that runs as a containerized browser-accessible application on your VPS via LinuxServer.io. It adds security hardenings, custom CSS stylesheet support, lossless image streaming, and workarounds for Discord client bugs while remaining compliant with Discord's Terms of Service.
Self-hosting WebCord on a VPS gives you a persistent Discord client accessible from any browser without installing Discord on each device. The LinuxServer.io container provides KasmVNC-based desktop streaming for the Electron client, with configurable user, group, and timezone settings.
Funciones principales de WebCord
Browser-based access
Access Discord from any browser by connecting to the WebCord container running on your VPS via KasmVNC streaming.
Custom stylesheets
Apply custom CSS themes and stylesheets to the Discord interface without modifying client files directly.
Privacy enhancements
WebCord adds security hardenings that reduce telemetry and tracking compared to the standard Discord client.
Always-on client
The containerized client runs persistently on your VPS, staying logged in and connected without keeping a local machine running.
¿Por qué ejecutar WebCord en Hostinger?
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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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