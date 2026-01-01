Wiki.js es una plataforma wiki moderna y autoalojada, construida sobre Node.js y respaldada por PostgreSQL. Ofrece un editor visual WYSIWYG junto con soporte para Markdown, búsqueda de texto completo, historial de versiones para cada página y políticas de control de acceso granular, lo que la hace adecuada tanto para bases de conocimiento personales como para documentación empresarial.

Alojar Wiki.js en un VPS mantiene la documentación privada y accesible sin una suscripción SaaS. Se integra con LDAP, OAuth, SAML y docenas de proveedores de autenticación externos, soporta más de 40 idiomas de interfaz y ofrece backends de almacenamiento basados en módulos, incluyendo Git y almacenamiento de objetos en la nube.