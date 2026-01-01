Implementá Wiki.js en un clic.
Plataforma wiki moderna de código abierto con edición WYSIWYG, búsqueda de texto completo, control de versiones y soporte para autenticación múltiple.
Elegí un plan VPS para Wiki.js
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Wiki.js
Wiki.js es una plataforma wiki moderna y autoalojada, construida sobre Node.js y respaldada por PostgreSQL. Ofrece un editor visual WYSIWYG junto con soporte para Markdown, búsqueda de texto completo, historial de versiones para cada página y políticas de control de acceso granular, lo que la hace adecuada tanto para bases de conocimiento personales como para documentación empresarial.
Alojar Wiki.js en un VPS mantiene la documentación privada y accesible sin una suscripción SaaS. Se integra con LDAP, OAuth, SAML y docenas de proveedores de autenticación externos, soporta más de 40 idiomas de interfaz y ofrece backends de almacenamiento basados en módulos, incluyendo Git y almacenamiento de objetos en la nube.
Funciones principales de Wiki.js
Opciones de edición avanzadas
Escribí con un editor visual WYSIWYG, Markdown simple o un editor AsciiDoc, dependiendo de tu preferencia y nivel de habilidad.
Búsqueda de texto completo
Encontrá cualquier contenido al instante en todas las páginas wiki con una indexación de texto completo rápida y precisa, impulsada por el backend de PostgreSQL.
Historial de versiones
Cada edición de página se versiona, lo que te permite comparar cambios a lo largo del tiempo y restaurar cualquier versión anterior del contenido.
Control de acceso
Defina permisos de lectura y escritura granulares por página, grupo o sección para controlar quién puede ver o editar cada parte de la wiki.
Integración de autenticación múltiple
Conectarse a LDAP, OAuth 2.0, SAML, o a cualquiera de las decenas de proveedores de inicio de sesión social para la autenticación centralizada de usuarios.
¿Por qué ejecutar Wiki.js en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
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