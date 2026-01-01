Implementá Nextcloud en 1 clic.
Suite de productividad autoalojada con sincronización de archivos, edición colaborativa, calendario y videollamadas — tus datos, tu infraestructura.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Nextcloud
Nextcloud es una plataforma de productividad open-source integral que reemplaza a Google Workspace y Dropbox con sincronización de archivos, edición de documentos en tiempo real, calendario, contactos, videoconferencias y mucho más. Con clientes de escritorio y móviles para cada plataforma, se integra sin problemas en los flujos de trabajo diarios, manteniendo todos los datos en tu propio servidor.
Alojar Nextcloud en tu propio VPS elimina las tarifas de suscripción por usuario, elimina los límites de almacenamiento impuestos por los proveedores de la nube y te da control total sobre dónde residen los archivos y comunicaciones sensibles, algo crítico para equipos con requisitos de cumplimiento o preocupaciones de privacidad.
Funciones principales de Nextcloud
Sincronización y Uso Compartido de Archivos
Sincronizá archivos en todos tus dispositivos con aplicaciones de escritorio y móviles, y compartilos con colegas o clientes usando enlaces protegidos con contraseña y con fecha de vencimiento.
Edición colaborativa de documentos
Editá documentos, hojas de cálculo y presentaciones en tiempo real con la integración de OnlyOffice o Collabora — no se necesita una suscripción a Microsoft 365.
Calendario y Contactos
Gestioná calendarios y contactos con soporte completo para CalDAV/CardDAV, sincronizándose de forma nativa con clientes de iOS, Android, macOS y Windows.
Videollamadas y Chat
Nextcloud Talk ofrece videollamadas cifradas de extremo a extremo y mensajería en equipo directamente dentro de tu instancia de Nextcloud, sin necesidad de servicios de terceros.
Ecosistema de Apps
Extendé la funcionalidad con más de 300 aplicaciones de la Tienda de Aplicaciones de Nextcloud que cubren desde el correo electrónico hasta la gestión de proyectos y el cifrado de extremo a extremo.
¿Por qué ejecutar Nextcloud en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
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Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
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