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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

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Acceso rápido a logs del contenedor
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Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
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Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con Nextcloud

Nextcloud es una plataforma de productividad open-source integral que reemplaza a Google Workspace y Dropbox con sincronización de archivos, edición de documentos en tiempo real, calendario, contactos, videoconferencias y mucho más. Con clientes de escritorio y móviles para cada plataforma, se integra sin problemas en los flujos de trabajo diarios, manteniendo todos los datos en tu propio servidor.

Alojar Nextcloud en tu propio VPS elimina las tarifas de suscripción por usuario, elimina los límites de almacenamiento impuestos por los proveedores de la nube y te da control total sobre dónde residen los archivos y comunicaciones sensibles, algo crítico para equipos con requisitos de cumplimiento o preocupaciones de privacidad.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Nextcloud

Sincronización y Uso Compartido de Archivos

Sincronizá archivos en todos tus dispositivos con aplicaciones de escritorio y móviles, y compartilos con colegas o clientes usando enlaces protegidos con contraseña y con fecha de vencimiento.

Edición colaborativa de documentos

Editá documentos, hojas de cálculo y presentaciones en tiempo real con la integración de OnlyOffice o Collabora — no se necesita una suscripción a Microsoft 365.

Calendario y Contactos

Gestioná calendarios y contactos con soporte completo para CalDAV/CardDAV, sincronizándose de forma nativa con clientes de iOS, Android, macOS y Windows.

Videollamadas y Chat

Nextcloud Talk ofrece videollamadas cifradas de extremo a extremo y mensajería en equipo directamente dentro de tu instancia de Nextcloud, sin necesidad de servicios de terceros.

Ecosistema de Apps

Extendé la funcionalidad con más de 300 aplicaciones de la Tienda de Aplicaciones de Nextcloud que cubren desde el correo electrónico hasta la gestión de proyectos y el cifrado de extremo a extremo.

¿Por qué ejecutar Nextcloud en Hostinger?

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Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Ubicación de servidor recomendada:

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
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Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
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¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

Omkar
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Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.

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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

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El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.

Martin K
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La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.

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