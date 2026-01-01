Implementá Apache JSPWiki con instalación en 1 clic.
Motor wiki maduro basado en Java con versionado incorporado, adjuntos, plugins y control de acceso respaldado por JAAS.
Elegí un plan VPS para Apache JSPWiki
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Apache JSPWiki
Apache JSPWiki es un motor wiki basado en Java, con muchas funcionalidades, mantenido como un proyecto Apache de alto nivel. Las páginas se almacenan como archivos de texto plano con historial de versiones completo, mientras que los adjuntos, las plantillas de página y una gran biblioteca de plugins incluidos lo hacen adecuado para centros de documentación, bases de conocimiento y sitios de colaboración de intranet donde la estabilidad y la longevidad importan más que seguir las tendencias.
Alojar JSPWiki en tu propio VPS te brinda un wiki con licencia Apache que se ejecuta completamente en tu propio contenedor Tomcat, sin dependencias de SaaS, sin precios por puesto y con autenticación basada en JAAS que puedes integrar con tu propia pila de identidad. Todo, desde las páginas wiki hasta los adjuntos, reside en un único volumen persistente, lo que facilita las copias de seguridad y las migraciones.
Funciones principales de Apache JSPWiki
Historial de versiones de la página
Cada edición es capturada por el VersioningFileProvider para que puedas comparar revisiones y revertir cambios no deseados en cualquier momento.
Adjuntos y medios
Subí imágenes, documentos y otros archivos directamente a las páginas con un proveedor de adjuntos integrado que guarda todo en tu volumen VPS.
Control de acceso JAAS
Los permisos detallados de página y grupo se aplican a través del Servicio de Autenticación y Autorización de Java, con backends conectables para LDAP o dominios personalizados.
Biblioteca de plugins y plantillas
Extienda las páginas con plugins incluidos para tablas de contenido, búsqueda, RSS y contenido dinámico, o rediseñe la wiki con plantillas de página basadas en JSP.
Sintaxis de marcado de Apache
Escribí contenido en el marcado ligero de JSPWiki con macros, enlaces inter-wiki y vista previa en vivo mientras editás.
¿Por qué ejecutar Apache JSPWiki en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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