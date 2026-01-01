Apache JSPWiki es un motor wiki basado en Java, con muchas funcionalidades, mantenido como un proyecto Apache de alto nivel. Las páginas se almacenan como archivos de texto plano con historial de versiones completo, mientras que los adjuntos, las plantillas de página y una gran biblioteca de plugins incluidos lo hacen adecuado para centros de documentación, bases de conocimiento y sitios de colaboración de intranet donde la estabilidad y la longevidad importan más que seguir las tendencias.

Alojar JSPWiki en tu propio VPS te brinda un wiki con licencia Apache que se ejecuta completamente en tu propio contenedor Tomcat, sin dependencias de SaaS, sin precios por puesto y con autenticación basada en JAAS que puedes integrar con tu propia pila de identidad. Todo, desde las páginas wiki hasta los adjuntos, reside en un único volumen persistente, lo que facilita las copias de seguridad y las migraciones.