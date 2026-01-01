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Podés pagar en hasta 12 cuotas

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Lo que podés crear con An Otter Wiki

Una Otter Wiki es una wiki autoalojada liviana que almacena todas las páginas en un repositorio Git y los datos de usuario en SQLite — no requiere un servicio de base de datos separado. Escrita en Python con una interfaz Bootstrap limpia, soporta edición en Markdown, adjuntos de archivos y un historial completo de revisiones de páginas respaldado por commits de Git.

Alojarla en tu VPS mantiene todo el contenido de la wiki bajo tu control, con reglas de acceso detalladas que pueden restringir la lectura y edición solo a usuarios registrados o aprobados por el administrador. El diseño de contenedor único significa que no hay nada que provisionar más allá de un volumen con nombre y el propio contenedor.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de An Otter Wiki

Historial basado en Git

Cada edición de página es automáticamente un commit de Git, lo que te da un historial de revisiones completo que podés explorar, comparar y revertir a través de la interfaz web.

Edición de Markdown

Escribí y editá páginas en Markdown con un editor de vista previa en vivo — sin formatos propietarios ni bloqueos de texto enriquecido de ningún tipo.

Control de Acceso

Los permisos de lectura, escritura y adjuntos se configuran de forma independiente para visitantes anónimos, usuarios registrados y usuarios aprobados por el administrador.

Archivos Adjuntos

Subí e incrustá imágenes y archivos directamente en las páginas wiki, almacenados junto al contenido de la página en el volumen de datos persistente.

Administración de usuarios

El registro integrado con confirmación de correo electrónico opcional y flujos de trabajo de aprobación del administrador dan control total sobre quién puede contribuir.

¿Por qué ejecutar An Otter Wiki en Hostinger?

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