Implementá un Wiki de Otter en 1 clic.
Wiki minimalista autoalojada con historial de páginas respaldado por Git, edición en Markdown y control de acceso de usuarios en un único contenedor.
Elegí un plan VPS para An Otter Wiki
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con An Otter Wiki
Una Otter Wiki es una wiki autoalojada liviana que almacena todas las páginas en un repositorio Git y los datos de usuario en SQLite — no requiere un servicio de base de datos separado. Escrita en Python con una interfaz Bootstrap limpia, soporta edición en Markdown, adjuntos de archivos y un historial completo de revisiones de páginas respaldado por commits de Git.
Alojarla en tu VPS mantiene todo el contenido de la wiki bajo tu control, con reglas de acceso detalladas que pueden restringir la lectura y edición solo a usuarios registrados o aprobados por el administrador. El diseño de contenedor único significa que no hay nada que provisionar más allá de un volumen con nombre y el propio contenedor.
Funciones principales de An Otter Wiki
Historial basado en Git
Cada edición de página es automáticamente un commit de Git, lo que te da un historial de revisiones completo que podés explorar, comparar y revertir a través de la interfaz web.
Edición de Markdown
Escribí y editá páginas en Markdown con un editor de vista previa en vivo — sin formatos propietarios ni bloqueos de texto enriquecido de ningún tipo.
Control de Acceso
Los permisos de lectura, escritura y adjuntos se configuran de forma independiente para visitantes anónimos, usuarios registrados y usuarios aprobados por el administrador.
Archivos Adjuntos
Subí e incrustá imágenes y archivos directamente en las páginas wiki, almacenados junto al contenido de la página en el volumen de datos persistente.
Administración de usuarios
El registro integrado con confirmación de correo electrónico opcional y flujos de trabajo de aprobación del administrador dan control total sobre quién puede contribuir.
¿Por qué ejecutar An Otter Wiki en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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