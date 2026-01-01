Una Otter Wiki es una wiki autoalojada liviana que almacena todas las páginas en un repositorio Git y los datos de usuario en SQLite — no requiere un servicio de base de datos separado. Escrita en Python con una interfaz Bootstrap limpia, soporta edición en Markdown, adjuntos de archivos y un historial completo de revisiones de páginas respaldado por commits de Git.

Alojarla en tu VPS mantiene todo el contenido de la wiki bajo tu control, con reglas de acceso detalladas que pueden restringir la lectura y edición solo a usuarios registrados o aprobados por el administrador. El diseño de contenedor único significa que no hay nada que provisionar más allá de un volumen con nombre y el propio contenedor.