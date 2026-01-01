Instalá WordPress con 1 clic.
El CMS más popular del mundo, que impulsa más del 40% de todos los sitios web, con miles de temas y plugins.
Elegí un plan VPS para WordPress
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con WordPress
WordPress es el sistema de gestión de contenidos más popular del mundo, que está detrás de más del 40% de todos los sitios web en internet. Ofrece una plataforma de publicación flexible para blogs, sitios web de negocios, portfolios, tiendas online y más — con un editor visual, un sistema de temas y un ecosistema de decenas de miles de plugins.
Alojar WordPress en un VPS te da control total sobre el rendimiento, la seguridad y los datos de tu sitio, sin tarifas mensuales de plataforma. Esta plantilla incluye MySQL para un almacenamiento de base de datos confiable, y el enrutamiento a través del proxy inverso Traefik preinstalado garantiza HTTPS automático para tu dominio desde el primer despliegue.
Funciones principales de WordPress
Enorme ecosistema de plugins
Elegí entre más de 60.000 plugins gratuitos y premium para agregar comercio electrónico, SEO, formularios, caché y cualquier otra funcionalidad.
Biblioteca de temas
Aplicá entre miles de temas gratuitos y comerciales para cambiar al instante el diseño de tu sitio sin tocar código.
Editor visual de bloques
Crea páginas con el editor de bloques de Gutenberg usando herramientas de diseño de arrastrar y soltar que no requieren conocimientos de programación.
Soporte multisitio
Administrá una red de sitios de WordPress desde una única instalación, compartiendo temas y plugins en todos los sitios.
Compatible con WooCommerce
Instalá WooCommerce para transformar WordPress en una tienda de comercio electrónico completa con productos, proceso de compra y pagos.
¿Por qué ejecutar WordPress en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Me contacté con soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y me impresionaron. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
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