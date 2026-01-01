Implementá Autobase con instalación en un clic.
Plataforma de Base de Datos como Servicio de código abierto y autohospedada para automatizar el aprovisionamiento y la gestión de clústeres de PostgreSQL.
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Lo que podés crear con Autobase
Autobase es una alternativa de código abierto a los servicios de bases de datos gestionados en la nube como Amazon RDS y Google Cloud SQL, que ofrece aprovisionamiento automatizado de clústeres de PostgreSQL, configuración de alta disponibilidad y gestión centralizada a través de una consola web intuitiva. Con más de 4.000 estrellas en GitHub, permite aprovisionar clústeres de PostgreSQL listos para producción con conmutación por error automatizada, copias de seguridad programadas y recuperación a un momento dado sin tener que dominar manualmente una compleja configuración de alta disponibilidad.
Alojar Autobase por cuenta propia elimina los costos recurrentes por hora de los servicios de bases de datos en la nube, manteniendo su infraestructura de base de datos y todos los datos almacenados bajo su control total. El DBDesk Studio integrado proporciona acceso SQL directo y exploración de esquemas, y la API REST permite una gestión programática completa, brindándole la comodidad de una base de datos gestionada en su propia infraestructura.
Funciones principales de Autobase
Aprovisionamiento de clúster con 1 clic
Creá clústeres de PostgreSQL completamente configurados y de alta disponibilidad a través de la consola web sin escribir manualmente archivos de configuración de HA o playbooks de Ansible.
Failover automático
La conmutación por error integrada detecta fallas primarias y promueve una réplica automáticamente, minimizando el tiempo de inactividad para cargas de trabajo de producción sin intervención manual.
Estudio SQL integrado
DBDesk Studio viene incluido con la consola, ofreciendo exploración de esquemas, ejecución de consultas y exploración de datos sin necesidad de instalar un cliente de base de datos aparte.
Backups y recuperación
Programar copias de seguridad automáticas y restaurar clústeres a cualquier momento, protegiendo contra la pérdida de datos por eliminaciones accidentales o errores de aplicación.
Automatización de REST API
Cada acción de gestión está disponible a través de una API REST, lo que permite la integración con pipelines de CI/CD, herramientas de infraestructura como código y scripts de automatización personalizados.
¿Por qué ejecutar Autobase en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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