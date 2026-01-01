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Lo que podés crear con Logseq

Logseq es una plataforma de gestión de conocimiento y esquematización de código abierto que prioriza la privacidad — notas basadas en bloques, enlaces bidireccionales, diarios, relaciones de notas estilo grafo y una base de conocimiento consultable, todo escrito en archivos Markdown u Org-mode en disco. La aplicación web de Logseq es una SPA estática que se ejecuta completamente en tu navegador; esta plantilla la autoaloja para que el JavaScript que impulsa tus notas provenga de una infraestructura que vos controlás en lugar de un tercero.

Las notas se almacenan localmente en tu navegador a través de la API de acceso al sistema de archivos, lo que significa que los datos nunca tocan el servidor que aloja la SPA — perfecto para flujos de trabajo de "confío en mi propia CDN" donde el usuario quiere la interfaz de usuario de Logseq pero no quiere depender de logseq.com o de ningún proveedor de sincronización en la nube. Combiná el deploy con la aplicación de escritorio de Logseq, la sincronización de git o la sincronización de carpetas de iCloud/OneDrive para acceder a los mismos archivos de notas desde distintos dispositivos.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Logseq

Esquematizador basado en bloques

Cada línea es un bloque arrastrable con enlaces bidireccionales, incrustaciones y referencias — ideal para pensadores no lineales y flujos de trabajo de PKM.

Markdown y Org-mode

Las notas son archivos Markdown o Org-mode planos almacenados en disco, por lo que permanecen editables en cualquier editor de texto y sobreviven a cualquier futuro fin de vida útil de Logseq.

Diario

Las páginas de notas diarias crean un registro de flujo de conciencia que revela patrones con el tiempo y se vinculan a páginas temáticas sin esfuerzo.

Vista de gráfico

Visualizá las relaciones entre notas como un gráfico interactivo, facilitando el descubrimiento de conexiones ocultas en una base de conocimiento en crecimiento.

Consultas y plantillas

Ejecutá consultas Datalog contra tu base de conocimiento y creá plantillas reutilizables para notas de reuniones, libros, proyectos y flujos de trabajo recurrentes.

Primero la privacidad por su diseño

La aplicación web funciona completamente del lado del cliente; las notas residen en una carpeta local controlada por el navegador y nunca salen de tu dispositivo, a menos que actives la sincronización con Git u otra capa de sincronización.

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