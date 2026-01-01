Implementá Logseq con 1 clic.
Base de conocimientos y esquematizador autohospedado que prioriza la privacidad, que funciona como una aplicación web estática rápida, con notas almacenadas en tu carpeta local controlada por el navegador.
Elegí un plan VPS para Logseq
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Logseq
Logseq es una plataforma de gestión de conocimiento y esquematización de código abierto que prioriza la privacidad — notas basadas en bloques, enlaces bidireccionales, diarios, relaciones de notas estilo grafo y una base de conocimiento consultable, todo escrito en archivos Markdown u Org-mode en disco. La aplicación web de Logseq es una SPA estática que se ejecuta completamente en tu navegador; esta plantilla la autoaloja para que el JavaScript que impulsa tus notas provenga de una infraestructura que vos controlás en lugar de un tercero.
Las notas se almacenan localmente en tu navegador a través de la API de acceso al sistema de archivos, lo que significa que los datos nunca tocan el servidor que aloja la SPA — perfecto para flujos de trabajo de "confío en mi propia CDN" donde el usuario quiere la interfaz de usuario de Logseq pero no quiere depender de logseq.com o de ningún proveedor de sincronización en la nube. Combiná el deploy con la aplicación de escritorio de Logseq, la sincronización de git o la sincronización de carpetas de iCloud/OneDrive para acceder a los mismos archivos de notas desde distintos dispositivos.
Funciones principales de Logseq
Esquematizador basado en bloques
Cada línea es un bloque arrastrable con enlaces bidireccionales, incrustaciones y referencias — ideal para pensadores no lineales y flujos de trabajo de PKM.
Markdown y Org-mode
Las notas son archivos Markdown o Org-mode planos almacenados en disco, por lo que permanecen editables en cualquier editor de texto y sobreviven a cualquier futuro fin de vida útil de Logseq.
Diario
Las páginas de notas diarias crean un registro de flujo de conciencia que revela patrones con el tiempo y se vinculan a páginas temáticas sin esfuerzo.
Vista de gráfico
Visualizá las relaciones entre notas como un gráfico interactivo, facilitando el descubrimiento de conexiones ocultas en una base de conocimiento en crecimiento.
Consultas y plantillas
Ejecutá consultas Datalog contra tu base de conocimiento y creá plantillas reutilizables para notas de reuniones, libros, proyectos y flujos de trabajo recurrentes.
Primero la privacidad por su diseño
La aplicación web funciona completamente del lado del cliente; las notas residen en una carpeta local controlada por el navegador y nunca salen de tu dispositivo, a menos que actives la sincronización con Git u otra capa de sincronización.
¿Por qué ejecutar Logseq en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.