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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

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Procesadores AMD EPYC
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Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con AFFiNE

AFFiNE es un "KnowledgeOS" de código abierto que elimina las barreras entre la documentación, la colaboración visual y la organización de datos. Los usuarios pueden escribir documentos estructurados, dibujar en pizarras infinitas y mantener bases de datos organizadas —todo dentro del mismo espacio de trabajo— sin cambiar entre herramientas separadas para cada tarea.

Construido con una arquitectura "local-first" y centrada en la privacidad, AFFiNE mantiene tu conocimiento en la infraestructura que vos controlás. La asistencia de IA está integrada en todo el sistema, ayudando con la escritura, el dibujo y la planificación en cada tipo de contenido. Este deploy incluye PostgreSQL con la extensión pgvector para búsquedas avanzadas, Redis para funciones en tiempo real y migración automática de la base de datos para actualizaciones confiables.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de AFFiNE

Espacio de trabajo unificado

Combina documentos, pizarras y bases de datos en una sola plataforma para que puedas alternar entre escribir, dibujar y organizar datos sin cambiar de contexto entre aplicaciones separadas.

Pizarras de lienzo infinito

Las pizarras de forma libre con herramientas de dibujo, diagramación y notas adhesivas les dan a los equipos un espacio visual para la lluvia de ideas y el trabajo de diseño junto a documentos estructurados.

Asistencia con IA

La IA está integrada en todos los tipos de contenido para ayudar con la redacción, la resumición y la generación de contenido, reduciendo la carga de producir artefactos de conocimiento de alta calidad.

Bases de datos estructuradas

Organizá la información en vistas de base de datos personalizables con capacidades de filtrado y consulta, reemplazando la necesidad de herramientas de hoja de cálculo separadas dentro del mismo espacio de trabajo.

Colaboración en tiempo real

La sincronización sin conflictos permite que varios miembros del equipo editen documentos y pizarras blancas simultáneamente, con los cambios reflejados al instante en todos los dispositivos conectados.

¿Por qué ejecutar AFFiNE en Hostinger?

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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Noel
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Martin K
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