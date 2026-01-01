AFFiNE es un "KnowledgeOS" de código abierto que elimina las barreras entre la documentación, la colaboración visual y la organización de datos. Los usuarios pueden escribir documentos estructurados, dibujar en pizarras infinitas y mantener bases de datos organizadas —todo dentro del mismo espacio de trabajo— sin cambiar entre herramientas separadas para cada tarea.

Construido con una arquitectura "local-first" y centrada en la privacidad, AFFiNE mantiene tu conocimiento en la infraestructura que vos controlás. La asistencia de IA está integrada en todo el sistema, ayudando con la escritura, el dibujo y la planificación en cada tipo de contenido. Este deploy incluye PostgreSQL con la extensión pgvector para búsquedas avanzadas, Redis para funciones en tiempo real y migración automática de la base de datos para actualizaciones confiables.