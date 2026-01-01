Implementar AFFiNE con instalación en 1 clic.
Espacio de trabajo de código abierto todo en uno que combina documentos, pizarras y bases de datos con asistencia impulsada por IA.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con AFFiNE
AFFiNE es un "KnowledgeOS" de código abierto que elimina las barreras entre la documentación, la colaboración visual y la organización de datos. Los usuarios pueden escribir documentos estructurados, dibujar en pizarras infinitas y mantener bases de datos organizadas —todo dentro del mismo espacio de trabajo— sin cambiar entre herramientas separadas para cada tarea.
Construido con una arquitectura "local-first" y centrada en la privacidad, AFFiNE mantiene tu conocimiento en la infraestructura que vos controlás. La asistencia de IA está integrada en todo el sistema, ayudando con la escritura, el dibujo y la planificación en cada tipo de contenido. Este deploy incluye PostgreSQL con la extensión pgvector para búsquedas avanzadas, Redis para funciones en tiempo real y migración automática de la base de datos para actualizaciones confiables.
Funciones principales de AFFiNE
Espacio de trabajo unificado
Combina documentos, pizarras y bases de datos en una sola plataforma para que puedas alternar entre escribir, dibujar y organizar datos sin cambiar de contexto entre aplicaciones separadas.
Pizarras de lienzo infinito
Las pizarras de forma libre con herramientas de dibujo, diagramación y notas adhesivas les dan a los equipos un espacio visual para la lluvia de ideas y el trabajo de diseño junto a documentos estructurados.
Asistencia con IA
La IA está integrada en todos los tipos de contenido para ayudar con la redacción, la resumición y la generación de contenido, reduciendo la carga de producir artefactos de conocimiento de alta calidad.
Bases de datos estructuradas
Organizá la información en vistas de base de datos personalizables con capacidades de filtrado y consulta, reemplazando la necesidad de herramientas de hoja de cálculo separadas dentro del mismo espacio de trabajo.
Colaboración en tiempo real
La sincronización sin conflictos permite que varios miembros del equipo editen documentos y pizarras blancas simultáneamente, con los cambios reflejados al instante en todos los dispositivos conectados.
¿Por qué ejecutar AFFiNE en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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