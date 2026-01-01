Implementá BentoPDF con instalación en 1 clic.
Kit de herramientas de PDF, centrado en la privacidad y basado en el navegador, para unir, dividir, convertir y proteger PDFs sin subir archivos a ningún lado.
Elegí un plan VPS para BentoPDF
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con BentoPDF
BentoPDF es un kit de herramientas PDF orientado a la privacidad que procesa documentos íntegramente en el navegador del usuario — los archivos nunca salen de la máquina cliente ni llegan a un servidor externo. Reemplaza varios servicios de PDF online con una única interfaz autohospedada que cubre la fusión, división, reordenamiento de páginas, rotación, conversión de imágenes, OCR, compresión, protección con contraseña, marcas de agua, encabezados y pies de página, y edición de metadatos.
Para equipos y organizaciones que manejan documentos sensibles — contratos, estados financieros, documentos legales — autohospedar BentoPDF elimina el riesgo de privacidad de subir archivos confidenciales a servicios comerciales de PDF que pueden retener copias o registrar el uso. Como todo el procesamiento se hace del lado del cliente, el VPS solo sirve la interfaz web, manteniendo los requisitos de recursos del servidor al mínimo mientras garantiza que los documentos permanezcan completamente privados.
Funciones principales de BentoPDF
Procesamiento del lado del cliente
Toda la manipulación de PDF ocurre dentro del navegador del usuario — los documentos nunca se suben al servidor, por lo que ni siquiera la máquina anfitriona ve el contenido del archivo.
Fusionar, dividir y reordenar
Combiná varios PDF, dividilos en páginas o secciones individuales, y arrastrá y soltá las páginas en el orden exacto que necesitás en segundos.
OCR Integrado
Convertir PDFs escaneados basados en imágenes en documentos de texto totalmente buscables y seleccionables sin enviar archivos a un servicio de reconocimiento de terceros.
Seguridad de documentos
Agregá protección con contraseña, cifrado y marcas de agua a PDFs sensibles antes de distribuirlos, o eliminá las restricciones de los PDFs de tu propiedad para recuperar el acceso de edición.
Conversión de formato
Convertí imágenes a PDF, exportá páginas como imágenes, y transformá Markdown con diagramas Mermaid en PDFs formateados — todo desde la misma interfaz.
¿Por qué ejecutar BentoPDF en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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