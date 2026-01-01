BentoPDF es un kit de herramientas PDF orientado a la privacidad que procesa documentos íntegramente en el navegador del usuario — los archivos nunca salen de la máquina cliente ni llegan a un servidor externo. Reemplaza varios servicios de PDF online con una única interfaz autohospedada que cubre la fusión, división, reordenamiento de páginas, rotación, conversión de imágenes, OCR, compresión, protección con contraseña, marcas de agua, encabezados y pies de página, y edición de metadatos.

Para equipos y organizaciones que manejan documentos sensibles — contratos, estados financieros, documentos legales — autohospedar BentoPDF elimina el riesgo de privacidad de subir archivos confidenciales a servicios comerciales de PDF que pueden retener copias o registrar el uso. Como todo el procesamiento se hace del lado del cliente, el VPS solo sirve la interfaz web, manteniendo los requisitos de recursos del servidor al mínimo mientras garantiza que los documentos permanezcan completamente privados.