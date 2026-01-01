Implementá BeaverHabits con instalación de un clic.
Seguidor de hábitos minimalista y autoalojado, enfocado en registros diarios y rachas, sin metas ni complejidad.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con BeaverHabits
BeaverHabits es una aplicación minimalista de seguimiento de hábitos autoalojada, inspirada en la metodología "no rompas la cadena". A diferencia de las aplicaciones de hábitos orientadas a objetivos, BeaverHabits se centra puramente en el ritual de registro diario: marcar hábitos como completados, mantener rachas y visualizar la consistencia a lo largo del tiempo sin la carga cognitiva de objetivos, hitos o puntuaciones.
Autoalojar BeaverHabits en tu VPS mantiene tus datos de rutina personal privados, sin tarifas de suscripción y sin servicios de sincronización de terceros. La aplicación almacena todos los datos en una base de datos SQLite local y soporta cuentas multiusuario, instalación de PWA para iOS, filtrado por etiquetas, notas diarias, una API REST e integraciones con Home Assistant, Atajos de Apple y Stream Deck.
Funciones principales de BeaverHabits
Grilla de registro diario
Una cuadrícula de calendario para cada hábito muestra rachas y ausencias de un vistazo, haciendo que la constancia diaria sea fácil de seguir y motivadora de mantener.
Filtrado de etiquetas
Agrupá y filtrá hábitos por etiquetas para vistas enfocadas — mirá solo rutinas matutinas, hábitos saludables o cualquier categoría personalizada.
Notas diarias
Agregá hasta 1024 caracteres de notas por hábito por día para registrar el contexto, observaciones o razones para saltear.
Acceso a la API REST
Consultá y actualizá datos de hábitos de forma programática, lo que permite la automatización con Atajos de Apple, Home Assistant y Stream Deck a través de HabitDeck.
Soporte de PWA para iOS
Instalá BeaverHabits como una aplicación en la pantalla de inicio en iPhone y iPad para una experiencia de registro con sensación nativa, sin necesidad de descargarla de la App Store.
¿Por qué ejecutar BeaverHabits en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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