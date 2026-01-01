BeaverHabits es una aplicación minimalista de seguimiento de hábitos autoalojada, inspirada en la metodología "no rompas la cadena". A diferencia de las aplicaciones de hábitos orientadas a objetivos, BeaverHabits se centra puramente en el ritual de registro diario: marcar hábitos como completados, mantener rachas y visualizar la consistencia a lo largo del tiempo sin la carga cognitiva de objetivos, hitos o puntuaciones.

Autoalojar BeaverHabits en tu VPS mantiene tus datos de rutina personal privados, sin tarifas de suscripción y sin servicios de sincronización de terceros. La aplicación almacena todos los datos en una base de datos SQLite local y soporta cuentas multiusuario, instalación de PWA para iOS, filtrado por etiquetas, notas diarias, una API REST e integraciones con Home Assistant, Atajos de Apple y Stream Deck.