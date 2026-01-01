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Espacio de trabajo de código abierto enfocado en la privacidad que combina notas, wikis, bases de datos y gestión de proyectos como una alternativa a Notion.

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Obtené 24 meses por ARS 410.376 (precio regular: ARS 1.015.176). Se renueva a ARS 30.299/mes.
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KVM 4
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Obtené 24 meses por ARS 559.176 (precio regular: ARS 1.833.576). Se renueva a ARS 58.199/mes.
4 núcleos de CPU
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Obtené 24 meses por ARS 1.118.376 (precio regular: ARS 3.350.376). Se renueva a ARS 100.899/mes.
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32 GB de RAM
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con AppFlowy

AppFlowy es una plataforma de productividad de código abierto creada como una alternativa a Notion centrada en la privacidad, que combina un editor flexible basado en bloques, vistas de bases de datos y asistencia de escritura con IA en un único espacio de trabajo colaborativo. Desarrollada con Flutter y Rust, ofrece un rendimiento nativo en escritorio, dispositivos móviles y web, manteniendo todos tus datos bajo tu control.

Alojar AppFlowy por tu cuenta elimina las tarifas de suscripción por usuario, elimina el acceso de terceros a documentos sensibles y brinda espacios de trabajo y usuarios ilimitados a un costo de infraestructura fijo. Este template implementa la infraestructura completa de AppFlowy Cloud — cliente web, backend de API, autenticación, almacenamiento de objetos y base de datos — lista para conexiones desde las aplicaciones nativas de escritorio y móviles de AppFlowy.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de AppFlowy

Editor basado en bloques

Creá documentos enriquecidos con texto, imágenes, elementos incrustados y contenido multimedia usando un editor de bloques intuitivo que funciona de manera consistente en computadoras de escritorio, dispositivos móviles y la web sin brechas de funciones entre plataformas.

Vistas de Base de Datos Flexibles

Visualizá y gestioná los mismos datos como una tabla, un tablero Kanban, un calendario o una galería, dándoles a los diferentes miembros del equipo el diseño que mejor se adapte a su flujo de trabajo sin duplicar información.

Asistencia de escritura de IA

Generá, resumí y refiná contenido directamente dentro de los documentos usando funciones de IA integradas que se conectan a un proveedor externo (como OpenAI o Azure OpenAI) configurado mediante una clave API — los datos son procesados por ese proveedor.

Colaboración en tiempo real

Work simultaneously with teammates using conflict-free synchronization, so multiple people can edit the same document without overwriting each other's changes.

Propiedad Completa de los Datos

Todos los documentos, bases de datos y archivos adjuntos se almacenan en tu propia infraestructura sin ataduras a un proveedor, garantizando el cumplimiento de las normativas de datos y un control total sobre la retención.

¿Por qué ejecutar AppFlowy en Hostinger?

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Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

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Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

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Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Ubicación de servidor recomendada:

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
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¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

Omkar
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Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.

Sylvain
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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.

Martin K
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La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.

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