AppFlowy es una plataforma de productividad de código abierto creada como una alternativa a Notion centrada en la privacidad, que combina un editor flexible basado en bloques, vistas de bases de datos y asistencia de escritura con IA en un único espacio de trabajo colaborativo. Desarrollada con Flutter y Rust, ofrece un rendimiento nativo en escritorio, dispositivos móviles y web, manteniendo todos tus datos bajo tu control.

Alojar AppFlowy por tu cuenta elimina las tarifas de suscripción por usuario, elimina el acceso de terceros a documentos sensibles y brinda espacios de trabajo y usuarios ilimitados a un costo de infraestructura fijo. Este template implementa la infraestructura completa de AppFlowy Cloud — cliente web, backend de API, autenticación, almacenamiento de objetos y base de datos — lista para conexiones desde las aplicaciones nativas de escritorio y móviles de AppFlowy.