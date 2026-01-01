Implementá AppFlowy con instalación en un clic.
Espacio de trabajo de código abierto enfocado en la privacidad que combina notas, wikis, bases de datos y gestión de proyectos como una alternativa a Notion.
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Lo que podés crear con AppFlowy
AppFlowy es una plataforma de productividad de código abierto creada como una alternativa a Notion centrada en la privacidad, que combina un editor flexible basado en bloques, vistas de bases de datos y asistencia de escritura con IA en un único espacio de trabajo colaborativo. Desarrollada con Flutter y Rust, ofrece un rendimiento nativo en escritorio, dispositivos móviles y web, manteniendo todos tus datos bajo tu control.
Alojar AppFlowy por tu cuenta elimina las tarifas de suscripción por usuario, elimina el acceso de terceros a documentos sensibles y brinda espacios de trabajo y usuarios ilimitados a un costo de infraestructura fijo. Este template implementa la infraestructura completa de AppFlowy Cloud — cliente web, backend de API, autenticación, almacenamiento de objetos y base de datos — lista para conexiones desde las aplicaciones nativas de escritorio y móviles de AppFlowy.
Funciones principales de AppFlowy
Editor basado en bloques
Creá documentos enriquecidos con texto, imágenes, elementos incrustados y contenido multimedia usando un editor de bloques intuitivo que funciona de manera consistente en computadoras de escritorio, dispositivos móviles y la web sin brechas de funciones entre plataformas.
Vistas de Base de Datos Flexibles
Visualizá y gestioná los mismos datos como una tabla, un tablero Kanban, un calendario o una galería, dándoles a los diferentes miembros del equipo el diseño que mejor se adapte a su flujo de trabajo sin duplicar información.
Asistencia de escritura de IA
Generá, resumí y refiná contenido directamente dentro de los documentos usando funciones de IA integradas que se conectan a un proveedor externo (como OpenAI o Azure OpenAI) configurado mediante una clave API — los datos son procesados por ese proveedor.
Colaboración en tiempo real
Work simultaneously with teammates using conflict-free synchronization, so multiple people can edit the same document without overwriting each other's changes.
Propiedad Completa de los Datos
Todos los documentos, bases de datos y archivos adjuntos se almacenan en tu propia infraestructura sin ataduras a un proveedor, garantizando el cumplimiento de las normativas de datos y un control total sobre la retención.
¿Por qué ejecutar AppFlowy en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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