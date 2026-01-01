Web-Check es una herramienta de análisis de sitios web y OSINT de código abierto que recopila información de más de 50 módulos en un único informe de dominio. Ingresá cualquier URL para ver al instante registros DNS, detalles del certificado SSL, puertos abiertos, encabezados de seguridad HTTP, huellas digitales de tecnología, datos WHOIS y la configuración de seguridad del correo electrónico.

Autoalojar Web-Check en un VPS les brinda a los equipos de seguridad y desarrolladores una herramienta de análisis privada sin límites de tasa ni topes de uso impuestos por instancias públicas. Es útil para revisiones de seguridad previas al despliegue, investigación de la competencia, reconocimiento para pruebas de penetración y para verificar que tu propia infraestructura esté configurada correctamente.