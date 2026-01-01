Implementá Web-Check en un clic.
Herramienta OSINT para un análisis exhaustivo de sitios web que cubre DNS, SSL, puertos, encabezados de seguridad y pila tecnológica en una sola consulta.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Web-Check
Web-Check es una herramienta de análisis de sitios web y OSINT de código abierto que recopila información de más de 50 módulos en un único informe de dominio. Ingresá cualquier URL para ver al instante registros DNS, detalles del certificado SSL, puertos abiertos, encabezados de seguridad HTTP, huellas digitales de tecnología, datos WHOIS y la configuración de seguridad del correo electrónico.
Autoalojar Web-Check en un VPS les brinda a los equipos de seguridad y desarrolladores una herramienta de análisis privada sin límites de tasa ni topes de uso impuestos por instancias públicas. Es útil para revisiones de seguridad previas al despliegue, investigación de la competencia, reconocimiento para pruebas de penetración y para verificar que tu propia infraestructura esté configurada correctamente.
Funciones principales de Web-Check
Más de 50 módulos de análisis
Una única búsqueda de dominio realiza más de 50 verificaciones que cubren DNS, SSL, puertos, encabezados, cookies, redireccionamientos y más simultáneamente.
Auditoría de encabezados de seguridad
Verificá qué encabezados de seguridad HTTP están presentes o ausentes para identificar brechas de seguridad antes de que se conviertan en vulnerabilidades.
Huella digital de tecnología
Identificá el servidor web, CMS, frameworks, herramientas de análisis y CDN que usa un sitio web a partir de sus firmas de respuesta.
Controles de seguridad del correo electrónico
Verificá la configuración de los registros SPF, DKIM, DMARC y MX para evaluar la exposición a la suplantación de identidad de correo electrónico para cualquier dominio.
Detalles del certificado SSL
Ver emisor del certificado, vencimiento, SANs y validez de la cadena para confirmar que HTTPS está correctamente configurado y no vencido.
¿Por qué ejecutar Web-Check en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
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