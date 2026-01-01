Spree es una plataforma de e-commerce headless de código abierto, construida sobre Ruby on Rails, que impulsa desde tiendas de un solo producto hasta marketplaces B2B empresariales y plataformas multi-vendedor. Incluye una API REST completa, un SDK de TypeScript y un storefront Next.js listo para producción, para que puedas lanzar una tienda online totalmente personalizada sin construir el backend desde cero.

Alojar Spree en tu propio VPS te da control total sobre los datos de los clientes, los flujos de pago y el catálogo de productos, sin participación en los ingresos, sin tarifas de transacción y sin restricciones de proveedores sobre qué pasarelas de pago o servicios de fulfillment puedes conectar.