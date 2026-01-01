Implementá Spree en un clic.
Plataforma de ecommerce headless de código abierto para crear tiendas online multivendedor, B2B y transfronterizas.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Spree
Spree es una plataforma de e-commerce headless de código abierto, construida sobre Ruby on Rails, que impulsa desde tiendas de un solo producto hasta marketplaces B2B empresariales y plataformas multi-vendedor. Incluye una API REST completa, un SDK de TypeScript y un storefront Next.js listo para producción, para que puedas lanzar una tienda online totalmente personalizada sin construir el backend desde cero.
Alojar Spree en tu propio VPS te da control total sobre los datos de los clientes, los flujos de pago y el catálogo de productos, sin participación en los ingresos, sin tarifas de transacción y sin restricciones de proveedores sobre qué pasarelas de pago o servicios de fulfillment puedes conectar.
Funciones principales de Spree
Arquitectura sin cabeza
Una API REST completa y un SDK de TypeScript te permiten construir cualquier tienda online — Next.js, móvil o personalizada — mientras Spree maneja toda la lógica de comercio detrás de escena.
Marketplace multi-vendedor
La gestión de vendedores integrada te permite operar un marketplace con múltiples vendedores, catálogos separados y cumplimiento independiente desde una única instalación.
B2B Mayorista
Creá grupos de clientes con precios personalizados, mínimos de pedido y condiciones de crédito para gestionar ventas mayoristas B2B junto a tu tienda B2C sin una segunda plataforma.
Comercio Transfronterizo
El soporte nativo multidivisa y multilingüe te permite vender globalmente sin plugins de terceros ni soluciones alternativas por país.
Búsqueda de productos por texto completo
La integración de Meilisearch ofrece una búsqueda de productos tolerante a erratas y en milisegundos, con filtrado facetado incluido listo para usar.
¿Por qué ejecutar Spree en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Me contacté con soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y me impresionaron. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.