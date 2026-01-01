Implementá EverShop con instalación en un clic.
Moderna plataforma de e-commerce de código abierto construida con Node.js, React y GraphQL para tiendas online rápidas y personalizables.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con EverShop
EverShop es una plataforma de e-commerce moderna y de código abierto, construida sobre Node.js, React y GraphQL. A diferencia de las plataformas de comercio tradicionales basadas en PHP, EverShop está diseñada en torno a una tienda React renderizada del lado del servidor, un sistema de extensión basado en grafos y persistencia PostgreSQL, lo que brinda a los desarrolladores un conjunto de herramientas familiar y a los compradores una experiencia rápida y similar a la de una aplicación.
Alojar EverShop en tu propio VPS mantiene los datos de los comerciantes, los registros de clientes y el historial de pedidos en una infraestructura que vos controlás, sin tarifas por transacción ni comisiones de plataforma. El catálogo, el tema, las integraciones de pago y las reglas de envío son todos configurables a través de la interfaz de administración, mientras que los desarrolladores pueden extender la plataforma con módulos TypeScript de primera clase.
Funciones principales de EverShop
Stack moderno de JS
Basado en Node.js, React y GraphQL para que los desarrolladores extiendan la tienda online y el panel de administración con el mismo conjunto de herramientas que ya usan en su día a día.
Renderizado del lado del servidor
La tienda online SSR React ofrece un renderizado inicial rápido y HTML optimizado para SEO listo para usar, con hidratación del lado del cliente para una navegación similar a la de una aplicación.
Catálogo y stock
Gestioná productos, variantes, atributos, categorías y stock desde una única interfaz de administración con edición masiva e importación CSV.
Carrito y pago
Checkout de una sola página personalizable con soporte para pedidos de invitados, códigos de cupón, reglas de envío y múltiples zonas de impuestos.
Sistema de extensiones
La API de módulo de TypeScript de primera clase y el sistema de hooks facilitan la adición de proveedores de pago personalizados, temas o lógica de negocio sin bifurcar el núcleo.
Backend de PostgreSQL
Todos los datos de catálogo, clientes y pedidos residen en PostgreSQL — fácil de respaldar, replicar y consultar directamente para informes o migraciones.
¿Por qué ejecutar EverShop en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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