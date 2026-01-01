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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

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Lo que podés crear con EverShop

EverShop es una plataforma de e-commerce moderna y de código abierto, construida sobre Node.js, React y GraphQL. A diferencia de las plataformas de comercio tradicionales basadas en PHP, EverShop está diseñada en torno a una tienda React renderizada del lado del servidor, un sistema de extensión basado en grafos y persistencia PostgreSQL, lo que brinda a los desarrolladores un conjunto de herramientas familiar y a los compradores una experiencia rápida y similar a la de una aplicación.

Alojar EverShop en tu propio VPS mantiene los datos de los comerciantes, los registros de clientes y el historial de pedidos en una infraestructura que vos controlás, sin tarifas por transacción ni comisiones de plataforma. El catálogo, el tema, las integraciones de pago y las reglas de envío son todos configurables a través de la interfaz de administración, mientras que los desarrolladores pueden extender la plataforma con módulos TypeScript de primera clase.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de EverShop

Stack moderno de JS

Basado en Node.js, React y GraphQL para que los desarrolladores extiendan la tienda online y el panel de administración con el mismo conjunto de herramientas que ya usan en su día a día.

Renderizado del lado del servidor

La tienda online SSR React ofrece un renderizado inicial rápido y HTML optimizado para SEO listo para usar, con hidratación del lado del cliente para una navegación similar a la de una aplicación.

Catálogo y stock

Gestioná productos, variantes, atributos, categorías y stock desde una única interfaz de administración con edición masiva e importación CSV.

Carrito y pago

Checkout de una sola página personalizable con soporte para pedidos de invitados, códigos de cupón, reglas de envío y múltiples zonas de impuestos.

Sistema de extensiones

La API de módulo de TypeScript de primera clase y el sistema de hooks facilitan la adición de proveedores de pago personalizados, temas o lógica de negocio sin bifurcar el núcleo.

Backend de PostgreSQL

Todos los datos de catálogo, clientes y pedidos residen en PostgreSQL — fácil de respaldar, replicar y consultar directamente para informes o migraciones.

¿Por qué ejecutar EverShop en Hostinger?

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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