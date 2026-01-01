Implementá Bagisto con instalación en 1 clic.
Plataforma de ecommerce Laravel de código abierto para crear tiendas online con soporte multidivisa, multilingüe y pasarela de pagos.
Elegí un plan VPS para Bagisto
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Bagisto
Bagisto es una plataforma de comercio electrónico de código abierto construida sobre el framework PHP Laravel, que ofrece a los comerciantes una base completa para operar una tienda online sin tarifas de suscripción ni reparto de ingresos. Viene con una tienda online para clientes, un panel de administración completo, gestión de catálogo de productos, procesamiento de pedidos, control de inventario y un flujo de pago que maneja requisitos de múltiples monedas y múltiples idiomas de forma predeterminada.
Alojar Bagisto en tu propio VPS significa que los registros de transacciones de tu tienda, los datos de clientes y el catálogo de productos permanecen en una infraestructura que controlás por completo — algo esencial para empresas que operan bajo requisitos de residencia de datos o aquellas que buscan evitar tarifas por transacción y restricciones de plataforma de los proveedores de SaaS.
Funciones principales de Bagisto
Soporte multimoneda
Aceptar pagos en cualquier moneda y mostrar precios en la moneda local del cliente, con gestión de tipo de cambio configurable.
Tienda multilenguaje
Atendé a clientes globales en su idioma preferido con localización integrada para páginas de productos, flujos de pago y correos electrónicos transaccionales.
Catálogo de productos flexible
Gestioná productos simples, configurables, agrupados y descargables con variantes, atributos personalizados y reglas de precios dinámicas.
Integraciones de pasarelas de pago
Conectá Stripe, PayPal y otras pasarelas populares directamente, con un sistema de plugins para agregar métodos de pago personalizados.
APIs REST y GraphQL
La cobertura completa de la API te permite construir tiendas online headless, aplicaciones móviles o integrar datos de pedidos y productos con sistemas ERP y servicios de logística.
¿Por qué ejecutar Bagisto en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
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