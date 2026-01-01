Bagisto es una plataforma de comercio electrónico de código abierto construida sobre el framework PHP Laravel, que ofrece a los comerciantes una base completa para operar una tienda online sin tarifas de suscripción ni reparto de ingresos. Viene con una tienda online para clientes, un panel de administración completo, gestión de catálogo de productos, procesamiento de pedidos, control de inventario y un flujo de pago que maneja requisitos de múltiples monedas y múltiples idiomas de forma predeterminada.

Alojar Bagisto en tu propio VPS significa que los registros de transacciones de tu tienda, los datos de clientes y el catálogo de productos permanecen en una infraestructura que controlás por completo — algo esencial para empresas que operan bajo requisitos de residencia de datos o aquellas que buscan evitar tarifas por transacción y restricciones de plataforma de los proveedores de SaaS.