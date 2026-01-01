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KVM 8
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con Bagisto

Bagisto es una plataforma de comercio electrónico de código abierto construida sobre el framework PHP Laravel, que ofrece a los comerciantes una base completa para operar una tienda online sin tarifas de suscripción ni reparto de ingresos. Viene con una tienda online para clientes, un panel de administración completo, gestión de catálogo de productos, procesamiento de pedidos, control de inventario y un flujo de pago que maneja requisitos de múltiples monedas y múltiples idiomas de forma predeterminada.

Alojar Bagisto en tu propio VPS significa que los registros de transacciones de tu tienda, los datos de clientes y el catálogo de productos permanecen en una infraestructura que controlás por completo — algo esencial para empresas que operan bajo requisitos de residencia de datos o aquellas que buscan evitar tarifas por transacción y restricciones de plataforma de los proveedores de SaaS.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Bagisto

Soporte multimoneda

Aceptar pagos en cualquier moneda y mostrar precios en la moneda local del cliente, con gestión de tipo de cambio configurable.

Tienda multilenguaje

Atendé a clientes globales en su idioma preferido con localización integrada para páginas de productos, flujos de pago y correos electrónicos transaccionales.

Catálogo de productos flexible

Gestioná productos simples, configurables, agrupados y descargables con variantes, atributos personalizados y reglas de precios dinámicas.

Integraciones de pasarelas de pago

Conectá Stripe, PayPal y otras pasarelas populares directamente, con un sistema de plugins para agregar métodos de pago personalizados.

APIs REST y GraphQL

La cobertura completa de la API te permite construir tiendas online headless, aplicaciones móviles o integrar datos de pedidos y productos con sistemas ERP y servicios de logística.

¿Por qué ejecutar Bagisto en Hostinger?

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Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

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Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

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Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Ubicación de servidor recomendada:

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
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Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
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¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

Omkar
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Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.

Sylvain
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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.

Martin K
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La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.

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