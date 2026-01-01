Implementá FOSSBilling en un clic.
Plataforma de código abierto para gestionar facturación y clientes para proveedores de hosting web, agencias y freelancers.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con FOSSBilling
FOSSBilling es un sistema de facturación y gestión de clientes gratuito y de código abierto, diseñado para empresas de alojamiento web, agencias y freelancers que necesitan una alternativa profesional autoalojada a las costosas suscripciones de software de facturación. Ofrece un portal de clientes completo donde los clientes pueden gestionar sus servicios, enviar tickets de soporte, pagar facturas y ver el historial de pedidos, todo desde una única interfaz de marca.
Alojar FOSSBilling por tu cuenta mantiene todos los datos de los clientes, registros de pagos e historial de facturación bajo tu control directo, sin tarifas por transacción ni dependencia de un proveedor. La plataforma soporta múltiples pasarelas de pago, facturación recurrente automatizada y un sistema de extensión modular que te permite adaptarlo con precisión a tus flujos de trabajo empresariales.
Funciones principales de FOSSBilling
Facturación recurrente automatizada
Configurá productos de suscripción que facturan automáticamente a los clientes en tu ciclo de facturación definido, reduciendo el trabajo manual y asegurando una recaudación de ingresos predecible.
Tickets de soporte integrados
La mesa de ayuda integrada permite a los clientes abrir y seguir tickets de soporte directamente dentro de su portal, manteniendo la comunicación de facturación y soporte en un solo lugar.
Múltiples pasarelas de pago
Conectá PayPal, Stripe y docenas de otros procesadores de pago para que los clientes puedan pagar las facturas de la manera que mejor les convenga.
Portal de autoservicio para clientes
Los clientes pueden gestionar sus propios servicios, descargar facturas, actualizar datos de contacto y monitorear el estado de su cuenta sin necesidad de contactarnos.
Gestión de pedidos y productos
Definí productos configurables y niveles de precios, gestioná las actualizaciones y las bajas de categoría, y automatizá los ganchos de aprovisionamiento a través del sistema de módulos extensible.
Automatización cron integrada
La imagen oficial de Docker ejecuta el cron de FOSSBilling automáticamente cada cinco minutos, así se generan las facturas y se renuevan las suscripciones sin necesidad de programación manual.
¿Por qué ejecutar FOSSBilling en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
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