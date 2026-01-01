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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

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Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
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Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con FOSSBilling

FOSSBilling es un sistema de facturación y gestión de clientes gratuito y de código abierto, diseñado para empresas de alojamiento web, agencias y freelancers que necesitan una alternativa profesional autoalojada a las costosas suscripciones de software de facturación. Ofrece un portal de clientes completo donde los clientes pueden gestionar sus servicios, enviar tickets de soporte, pagar facturas y ver el historial de pedidos, todo desde una única interfaz de marca.

Alojar FOSSBilling por tu cuenta mantiene todos los datos de los clientes, registros de pagos e historial de facturación bajo tu control directo, sin tarifas por transacción ni dependencia de un proveedor. La plataforma soporta múltiples pasarelas de pago, facturación recurrente automatizada y un sistema de extensión modular que te permite adaptarlo con precisión a tus flujos de trabajo empresariales.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de FOSSBilling

Facturación recurrente automatizada

Configurá productos de suscripción que facturan automáticamente a los clientes en tu ciclo de facturación definido, reduciendo el trabajo manual y asegurando una recaudación de ingresos predecible.

Tickets de soporte integrados

La mesa de ayuda integrada permite a los clientes abrir y seguir tickets de soporte directamente dentro de su portal, manteniendo la comunicación de facturación y soporte en un solo lugar.

Múltiples pasarelas de pago

Conectá PayPal, Stripe y docenas de otros procesadores de pago para que los clientes puedan pagar las facturas de la manera que mejor les convenga.

Portal de autoservicio para clientes

Los clientes pueden gestionar sus propios servicios, descargar facturas, actualizar datos de contacto y monitorear el estado de su cuenta sin necesidad de contactarnos.

Gestión de pedidos y productos

Definí productos configurables y niveles de precios, gestioná las actualizaciones y las bajas de categoría, y automatizá los ganchos de aprovisionamiento a través del sistema de módulos extensible.

Automatización cron integrada

La imagen oficial de Docker ejecuta el cron de FOSSBilling automáticamente cada cinco minutos, así se generan las facturas y se renuevan las suscripciones sin necesidad de programación manual.

¿Por qué ejecutar FOSSBilling en Hostinger?

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Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

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Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

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Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
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¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

Omkar
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Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.

Sylvain
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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.

Martin K
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La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.

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