FOSSBilling es un sistema de facturación y gestión de clientes gratuito y de código abierto, diseñado para empresas de alojamiento web, agencias y freelancers que necesitan una alternativa profesional autoalojada a las costosas suscripciones de software de facturación. Ofrece un portal de clientes completo donde los clientes pueden gestionar sus servicios, enviar tickets de soporte, pagar facturas y ver el historial de pedidos, todo desde una única interfaz de marca.

Alojar FOSSBilling por tu cuenta mantiene todos los datos de los clientes, registros de pagos e historial de facturación bajo tu control directo, sin tarifas por transacción ni dependencia de un proveedor. La plataforma soporta múltiples pasarelas de pago, facturación recurrente automatizada y un sistema de extensión modular que te permite adaptarlo con precisión a tus flujos de trabajo empresariales.