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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

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Velocidad de red de 1 Gbps
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Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con AureusERP

AureusERP es una plataforma moderna de planificación de recursos empresariales de código abierto construida sobre Laravel 11 y FilamentPHP 3. Reúne finanzas, recursos humanos, gestión de inventario, ventas y gestión de relaciones con los clientes bajo una única interfaz cohesiva — eliminando la necesidad de hojas de cálculo desconectadas y herramientas separadas.

Alojar AureusERP en tu propio VPS pone los datos de tu negocio completamente bajo tu control, sin tarifas por usuario ni dependencia de un proveedor. Con más de 10.000 estrellas en GitHub y desarrollo activo diario, ofrece una alternativa de código abierto creíble a suites ERP pagas como Odoo o SAP Business One.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de AureusERP

Módulo de Finanzas Integrado

Gestioná cuentas a pagar y a cobrar, libros contables, facturas y reportes financieros desde un único panel unificado.

Recursos Humanos y Liquidación de Sueldos

Gestioná empleados, contratos, asistencia y solicitudes de licencia sin cambiar entre herramientas de RRHH separadas.

Gestión de stock

Monitoreá los niveles de stock, depósitos, órdenes de compra y movimientos de productos en tiempo real para evitar faltantes y exceso de stock.

CRM y Embudo de ventas

Gestioná leads, oportunidades y cuentas de clientes a través de una vista de pipeline conectada directamente a la facturación y al cumplimiento de pedidos.

FilamentPHP Admin UI

Interfaz de administración limpia y rápida, construida sobre FilamentPHP 3, le da a cada módulo un aspecto y una sensación consistentes sin configuración adicional.

¿Por qué ejecutar AureusERP en Hostinger?

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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
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Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
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¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

Omkar
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Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.

Sylvain
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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.

Martin K
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La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.

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