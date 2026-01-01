Implementá Infisical con instalación en un clic.
Gestor de secretos de código abierto para sincronizar variables de entorno y claves API de forma segura en todos los proyectos y entornos.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Infisical
Infisical es una plataforma de gestión de secretos de código abierto que reemplaza los archivos .env dispersos y las credenciales hardcodeadas con una única fuente de verdad auditable. Ofrece una interfaz de usuario web limpia, CLI e integraciones de SDK para almacenar, sincronizar y rotar secretos en entornos de desarrollo, staging y producción sin comprometer nunca valores sensibles al control de versiones.
Alojar Infisical por tu cuenta significa que tus claves API, contraseñas de bases de datos y tokens de servicio nunca abandonan tu propia infraestructura. Obtenés registros de auditoría completos, control de acceso basado en roles y versionado de secretos en hardware que vos controlás — sin tarifas por usuario y sin riesgo de que una brecha de seguridad de terceros exponga tus credenciales.
Funciones principales de Infisical
Almacenamiento centralizado de secretos
Almacená todas las variables de entorno de cada proyecto y entorno en un solo lugar, con separación de proyectos y entornos incorporada.
Registro de Auditoría Completo
Cada lectura, escritura y eliminación de secretos se registra con marcas de tiempo y atribución de usuario para el cumplimiento normativo y la respuesta a incidentes.
Integración de CLI y SDK
Inyecte secretos en cualquier proceso en tiempo de ejecución a través de la CLI o SDKs nativos para Node.js, Python, Go, Ruby y más sin modificar el código de la aplicación.
Versionado Secreto
Cada cambio en un secreto se versiona, lo que permite volver a cualquier valor anterior cuando un despliegue fallido necesita ser revertido rápidamente.
Soporte de CI/CD Pipeline
Las integraciones nativas con GitHub Actions, GitLab CI, Docker y Kubernetes eliminan la necesidad de almacenar secretos como variables de pipeline de texto plano.
¿Por qué ejecutar Infisical en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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