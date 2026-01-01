Implementá Crontab UI con instalación en un clic.
Interfaz web para gestionar tareas cron de forma segura con importación, exportación, copia de seguridad y autenticación HTTP.
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Lo que podés crear con Crontab UI
Crontab UI es una aplicación web de Node.js de código abierto que reemplaza la edición manual de crontab propensa a errores con una interfaz visual y segura. Agregar, eliminar, pausar y reanudar tareas se hace con un solo clic, y cada cambio se valida antes de aplicarse, así que un error tipográfico ya no interrumpe todas tus tareas programadas a la vez.
Alojar Crontab UI en tu propio VPS te brinda un panel de control privado para cientos de cron jobs con registros de errores por tarea, copias de seguridad automáticas antes de operaciones riesgosas, e importación/exportación para replicar el mismo cronograma en varias máquinas. La autenticación básica HTTP incorporada mantiene la interfaz protegida sin requerir un proxy inverso externo o un proveedor de identidad.
Funciones principales de Crontab UI
Edición segura de trabajo
Agregá, editá, pausá, reanudá y eliminá tareas cron a través de una interfaz de usuario validada en lugar de arriesgarte a errores de sintaxis en archivos crontab sin procesar.
Importación y exportación
Importá un crontab existente en segundos y exportá tu configuración completa para volver a implementar la misma programación en otras máquinas sin SSH.
Backups automáticos
Crontab UI crea una copia de seguridad antes de cada importación y te permite hacer una instantánea y restaurar tus tareas a pedido para recuperarte de errores.
Registros de errores por trabajo
Cada tarea programada escribe su propio registro de errores para que puedas auditar fallas y depurar problemas sin tener que buscar en un registro de sistema compartido.
Mailing y ganchos
Configurá notificaciones por correo electrónico o callbacks de webhook por trabajo para alertar a tu equipo o activar la automatización posterior después de cada ejecución.
Autenticación HTTP
Protegé la interfaz de usuario web con autenticación básica integrada para que solo los usuarios autorizados puedan ver o modificar tus tareas programadas.
¿Por qué ejecutar Crontab UI en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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