wger es un rastreador de fitness y entrenamiento de código abierto que combina una base de datos de ejercicios completa, planificación de entrenamientos estructurada, seguimiento de nutrición y monitoreo del peso corporal en una aplicación Django autoalojada. Viene con un catálogo curado por la comunidad de miles de ejercicios con descripciones, músculos objetivo e imágenes de demostración, y se sincroniza con aplicaciones móviles nativas de iOS y Android para que los atletas puedan registrar entrenamientos y comidas desde el gimnasio.

Alojar wger en tu VPS mantiene los datos de entrenamiento personal —entrenamientos, medidas corporales, registros de comidas y gráficos de progreso— en una infraestructura que vos controlás, en lugar de entregarlos a un SaaS de fitness. La plataforma soporta múltiples usuarios con cuentas privadas, inicios de sesión de invitado opcionales para uso de prueba y una API REST completa para paneles personalizados o integraciones con aplicaciones de terceros.