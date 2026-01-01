Implementá wger con instalación en un clic.
Rastreador de fitness y entrenamiento autohospedado con base de datos de ejercicios, registro de nutrición y seguimiento de peso para atletas y entrenadores.
Elegí un plan VPS para wger
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con wger
wger es un rastreador de fitness y entrenamiento de código abierto que combina una base de datos de ejercicios completa, planificación de entrenamientos estructurada, seguimiento de nutrición y monitoreo del peso corporal en una aplicación Django autoalojada. Viene con un catálogo curado por la comunidad de miles de ejercicios con descripciones, músculos objetivo e imágenes de demostración, y se sincroniza con aplicaciones móviles nativas de iOS y Android para que los atletas puedan registrar entrenamientos y comidas desde el gimnasio.
Alojar wger en tu VPS mantiene los datos de entrenamiento personal —entrenamientos, medidas corporales, registros de comidas y gráficos de progreso— en una infraestructura que vos controlás, en lugar de entregarlos a un SaaS de fitness. La plataforma soporta múltiples usuarios con cuentas privadas, inicios de sesión de invitado opcionales para uso de prueba y una API REST completa para paneles personalizados o integraciones con aplicaciones de terceros.
Funciones principales de wger
Base de datos de ejercicios
Miles de ejercicios seleccionados por la comunidad con descripciones, grupos musculares objetivo e imágenes de demostración, sincronizados desde el catálogo original de wger.de.
Planificación de entrenamiento
Armá rutinas estructuradas con series, repeticiones, pesos y períodos de descanso, y luego hacé un seguimiento del progreso sesión por sesión con gráficos.
Registro de nutrición
Planificá tus comidas en función de tus objetivos de macros y calorías, con una base de datos de alimentos con buscador, registros diarios de comidas y la generación de listas de compras.
Seguimiento del peso corporal
Registrá el peso corporal, las medidas y las fotos de progreso a lo largo del tiempo con gráficos de tendencias que resaltan los cambios a largo plazo.
Aplicaciones móviles nativas
Aplicaciones complementarias gratuitas para iOS y Android se conectan a tu instancia autoalojada para registrar tus entrenamientos en el gimnasio sin necesidad de un navegador.
Multiusuario con API
Cuentas por usuario con inicios de sesión de invitado opcionales, además de una API REST integral para paneles personalizados, integraciones y herramientas de coaching.
¿Por qué ejecutar wger en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
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Me contacté con soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y me impresionaron. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
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