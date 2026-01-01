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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

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Lo que podés crear con wger

wger es un rastreador de fitness y entrenamiento de código abierto que combina una base de datos de ejercicios completa, planificación de entrenamientos estructurada, seguimiento de nutrición y monitoreo del peso corporal en una aplicación Django autoalojada. Viene con un catálogo curado por la comunidad de miles de ejercicios con descripciones, músculos objetivo e imágenes de demostración, y se sincroniza con aplicaciones móviles nativas de iOS y Android para que los atletas puedan registrar entrenamientos y comidas desde el gimnasio.

Alojar wger en tu VPS mantiene los datos de entrenamiento personal —entrenamientos, medidas corporales, registros de comidas y gráficos de progreso— en una infraestructura que vos controlás, en lugar de entregarlos a un SaaS de fitness. La plataforma soporta múltiples usuarios con cuentas privadas, inicios de sesión de invitado opcionales para uso de prueba y una API REST completa para paneles personalizados o integraciones con aplicaciones de terceros.

Empeza
Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de wger

Base de datos de ejercicios

Miles de ejercicios seleccionados por la comunidad con descripciones, grupos musculares objetivo e imágenes de demostración, sincronizados desde el catálogo original de wger.de.

Planificación de entrenamiento

Armá rutinas estructuradas con series, repeticiones, pesos y períodos de descanso, y luego hacé un seguimiento del progreso sesión por sesión con gráficos.

Registro de nutrición

Planificá tus comidas en función de tus objetivos de macros y calorías, con una base de datos de alimentos con buscador, registros diarios de comidas y la generación de listas de compras.

Seguimiento del peso corporal

Registrá el peso corporal, las medidas y las fotos de progreso a lo largo del tiempo con gráficos de tendencias que resaltan los cambios a largo plazo.

Aplicaciones móviles nativas

Aplicaciones complementarias gratuitas para iOS y Android se conectan a tu instancia autoalojada para registrar tus entrenamientos en el gimnasio sin necesidad de un navegador.

Multiusuario con API

Cuentas por usuario con inicios de sesión de invitado opcionales, además de una API REST integral para paneles personalizados, integraciones y herramientas de coaching.

¿Por qué ejecutar wger en Hostinger?

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