Implementá AirTrail con instalación de un clic.
Diario de vuelo personal de código abierto para registrar, visualizar y analizar tus viajes de aviación en un mapa mundial interactivo.
Elegí un plan VPS para AirTrail
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con AirTrail
AirTrail es una aplicación web de código abierto para el seguimiento de vuelos personales que te permite registrar cada vuelo, visualizar tus rutas en un mapa interactivo del mundo y explorar estadísticas sobre tu historial de viajes. Soporta la importación de datos de vuelos de servicios populares como MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt y JetLog, facilitando la creación de un registro completo desde el primer día. El soporte multiusuario permite que cada miembro del hogar mantenga un diario de vuelos privado y separado en la misma instancia.
Alojar AirTrail en tu propio VPS mantiene tu historial de viajes privado y completamente bajo tu control, sin tarifas de suscripción y sin que ningún servicio de terceros retenga tus datos. El primer usuario en registrarse recibe automáticamente acceso de nivel de propietario.
Funciones principales de AirTrail
Mapa Mundial Interactivo
Mirá cada vuelo trazado en un mapa mundial con líneas de ruta que conectan cada origen y destino que hayas visitado.
Importaciones de historial de vuelos
Importá registros existentes de MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt, JetLog y byAir para cargar tu historial al instante.
Estadísticas de Viajes
Explorá los totales y desgloses de la distancia volada, países visitados, aeropuertos utilizados, aerolíneas y el tiempo pasado en el aire.
Soporte multiusuario
Share one AirTrail instance with family or travel companions — each user maintains their own private flight log and statistics.
Vuelos Compartidos Públicos
Generá un enlace compartible para que otros puedan explorar tu mapa de vuelos interactivo sin necesidad de una cuenta.
¿Por qué ejecutar AirTrail en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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