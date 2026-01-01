Implementá AdventureLog con instalación en un clic.
Tracker de viajes y planificador de itinerarios autoalojado con mapas interactivos, itinerarios y propiedad total de los datos.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con AdventureLog
AdventureLog es una plataforma de gestión de viajes open-source para documentar aventuras pasadas y planificar viajes futuros. Construida con SvelteKit y Django con soporte para PostGIS, combina un mapa mundial interactivo para visualizar destinos con herramientas detalladas de planificación de viajes que cubren itinerarios de varios días, vuelos, alojamientos y listas de verificación de actividades.
A diferencia de las aplicaciones de viajes comerciales que almacenan tus viajes en servidores de terceros, AdventureLog es completamente autoalojado: tus fotos, historial de ubicaciones y notas de viaje personales permanecen en la infraestructura que vos controlás. Las funciones colaborativas permiten que familias y grupos de viaje compartan planes y documenten recuerdos juntos, mientras que las analíticas rastrean los países visitados y las estadísticas de exploración regional a lo largo del tiempo.
Funciones principales de AdventureLog
Mapa mundial interactivo
Visualizá cada destino que visitaste en un mapa mundial, dándote una imagen inmediata y satisfactoria de lo lejos que te llevaron tus viajes.
Planificación de viaje de varios días
Armá itinerarios completos con vuelos, alojamientos y actividades organizados día a día, para que la planificación de tu viaje esté en un solo lugar en vez de dispersa en hojas de cálculo y notas.
Registro detallado de aventuras
Documentá cada destino con fechas, descripciones, calificaciones personales y subidas de fotos, creando un diario de viaje detallado que crece con cada viaje.
Viajes Analytics
Registrá estadísticas como países visitados, regiones exploradas y la distancia total recorrida, convirtiendo tu historial de viajes en hitos personales significativos.
Viajes colaborativos
Share adventures and co-plan trips with family or travel companions, keeping everyone aligned on itineraries and memories without relying on third-party group planning tools.
¿Por qué ejecutar AdventureLog en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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