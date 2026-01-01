Baby Buddy es una aplicación de seguimiento de bebés centrada en la privacidad que ayuda a padres y cuidadores a registrar las actividades diarias, las mediciones de crecimiento y la información de salud de los bebés. Los horarios de alimentación, los cambios de pañal, los patrones de sueño, las mediciones de peso y altura, y los registros de medicación se capturan a través de una interfaz web intuitiva diseñada para una carga rápida durante los momentos de crianza intensos. Los gráficos visuales y los informes facilitan la identificación de patrones y el intercambio de datos con los pediatras.

Alojar Baby Buddy por tu cuenta significa que los detalles íntimos sobre el desarrollo y la salud de tu bebé nunca llegan a servidores de terceros o plataformas de publicidad. Múltiples cuidadores —padres, abuelos, niñeras— pueden registrar la actividad desde cualquier dispositivo, manteniendo el hogar sincronizado sin depender de una aplicación comercial que pueda descontinuar el servicio o cambiar su política de privacidad.