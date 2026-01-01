Implementá Baby Buddy con un solo clic.
Aplicación integral de seguimiento de bebés que ayuda a padres y cuidadores a monitorear la alimentación, el sueño, los pañales y el crecimiento de forma privada.
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Lo que podés crear con Baby Buddy
Baby Buddy es una aplicación de seguimiento de bebés centrada en la privacidad que ayuda a padres y cuidadores a registrar las actividades diarias, las mediciones de crecimiento y la información de salud de los bebés. Los horarios de alimentación, los cambios de pañal, los patrones de sueño, las mediciones de peso y altura, y los registros de medicación se capturan a través de una interfaz web intuitiva diseñada para una carga rápida durante los momentos de crianza intensos. Los gráficos visuales y los informes facilitan la identificación de patrones y el intercambio de datos con los pediatras.
Alojar Baby Buddy por tu cuenta significa que los detalles íntimos sobre el desarrollo y la salud de tu bebé nunca llegan a servidores de terceros o plataformas de publicidad. Múltiples cuidadores —padres, abuelos, niñeras— pueden registrar la actividad desde cualquier dispositivo, manteniendo el hogar sincronizado sin depender de una aplicación comercial que pueda descontinuar el servicio o cambiar su política de privacidad.
Funciones principales de Baby Buddy
Acceso para múltiples cuidadores
Padres, abuelos y niñeras pueden registrar la actividad simultáneamente desde cualquier dispositivo, manteniendo a todos alineados con la rutina y las necesidades actuales del bebé.
Seguimiento integral de actividad
Registrá las sesiones de alimentación, los cambios de pañal, los períodos de sueño, el tiempo boca abajo, los baños y más, con temporizadores incorporados para que el registro te lleve segundos, incluso en los momentos más agitados.
Registros de crecimiento y salud
Registrá el peso, la altura y el perímetro cefálico a lo largo del tiempo con gráficos visuales que podés compartir directamente con los profesionales de la salud en las consultas pediátricas.
Informes de patrones
Los informes visuales muestran tendencias de frecuencia de alimentación, patrones de duración del sueño y recuentos de pañales, ayudando a los padres a identificar rutinas y detectar anomalías a tiempo.
Privacidad de datos completa
Todos los registros permanecen en tu propio servidor — sin compartir datos con terceros, sin perfiles publicitarios y sin riesgo de perder el acceso si un servicio comercial cierra.
¿Por qué ejecutar Baby Buddy en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
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Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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