Implementá Bar Assistant con una instalación en un clic.
Gestor autoalojado de recetas de tragos que registra el stock de tu bar y te dice exactamente qué tragos podés preparar ahora mismo.
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Lo que podés crear con Bar Assistant
Bar Assistant es una aplicación web autoalojada para entusiastas de los tragos y bartenders caseros que quieren gestionar su stock de ingredientes y descubrir recetas basadas en lo que realmente tienen a mano. Va más allá de un simple recetario al considerar inteligentemente los sustitutos de ingredientes, los componentes opcionales y las relaciones de ingredientes padre-hijo — maximizando la cantidad de tragos que podés preparar con tu inventario actual sin tener que ir a comprar.
Esta plantilla incluye la interfaz web Salt Rim, el servidor API de Bar Assistant, Meilisearch para una búsqueda de texto completo instantánea en tu colección de recetas, y Redis para el almacenamiento en caché. El autoalojamiento significa que tus notas de recetas personales, creaciones de tragos personalizadas y el inventario de ingredientes permanecen en tu propio servidor en lugar de estar atrapados en una aplicación de terceros.
Funciones principales de Bar Assistant
Coincidencia de estantes de ingredientes
Decile a Bar Assistant qué tenés en tu mueble bar y te muestra al instante qué cócteles podés preparar, incluyendo combinaciones inteligentes usando sustitutos de ingredientes.
Búsqueda de texto completo rápida
Meilisearch impulsa la búsqueda instantánea en recetas, filtrando por método de preparación, ABV, tipo de vaso, etiquetas y más, para que encuentres la bebida adecuada de inmediato.
Importación de recetas
Extraé recetas directamente de sitios web de cócteles o creá las tuyas propias, luego organizalas en colecciones temáticas para distintas ocasiones o estaciones.
Permisos multiusuario
Los roles de administrador, moderador, general e invitado te permiten gestionar una barra compartida para amigos o un equipo sin darles a todos el mismo nivel de acceso.
Formatos de exportación flexibles
Exportá recetas como JSON, YAML, XML, Markdown o páginas listas para imprimir, para que tu colección nunca quede atada a un solo formato o plataforma.
¿Por qué ejecutar Bar Assistant en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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