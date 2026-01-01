Bar Assistant es una aplicación web autoalojada para entusiastas de los tragos y bartenders caseros que quieren gestionar su stock de ingredientes y descubrir recetas basadas en lo que realmente tienen a mano. Va más allá de un simple recetario al considerar inteligentemente los sustitutos de ingredientes, los componentes opcionales y las relaciones de ingredientes padre-hijo — maximizando la cantidad de tragos que podés preparar con tu inventario actual sin tener que ir a comprar.

Esta plantilla incluye la interfaz web Salt Rim, el servidor API de Bar Assistant, Meilisearch para una búsqueda de texto completo instantánea en tu colección de recetas, y Redis para el almacenamiento en caché. El autoalojamiento significa que tus notas de recetas personales, creaciones de tragos personalizadas y el inventario de ingredientes permanecen en tu propio servidor en lugar de estar atrapados en una aplicación de terceros.