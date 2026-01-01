Hasta un 69% de descuento en Docspell

Implementá Docspell en un clic.

Organizador de documentos autoalojado que autoetiqueta escaneos, correos electrónicos y PDFs y los hace buscables por texto completo.

Lanzá tu aplicación al instante
Backups automáticos semanales gratis
VPS gestionado por IA
ARS17.299/mes
Elegir plan
30 días de garantía de devolución
Implementá Docspell en un clic.

Elegí un plan VPS para Docspell

Más vendido
61% off
KVM 2
ARS43.899
ARS17.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 31.399/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
69% off
KVM 4
ARS79.199
ARS24.199/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 60.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
4 núcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS144.799
ARS48.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 104.599/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
Más vendido
61% off
KVM 2
ARS43.899
ARS17.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 31.399/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
69% off
KVM 4
ARS79.199
ARS24.199/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 60.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
4 núcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS144.799
ARS48.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 104.599/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con Docspell

Docspell es un servidor de gestión documental de código abierto autoalojado, diseñado para pilas de papel que han sido escaneadas, descargadas o enviadas por correo electrónico. Ejecuta OCR en los archivos entrantes, extrae fechas, corresponsales y montos usando PNL, y almacena los metadatos estructurados junto con el documento original para que todo el archivo sea buscable por texto completo. Etiquetas, campos personalizados, carpetas y consultas guardadas hacen que sea práctico gestionar la documentación del hogar, facturas de freelancers o registros de pequeñas empresas durante muchos años.

Alojar Docspell en tu propio VPS mantiene la documentación más sensible —registros fiscales, facturas médicas, documentos legales, formularios gubernamentales— dentro de una infraestructura que vos controlás, en lugar de un servicio de documentos SaaS. La implementación incluye PostgreSQL para el almacenamiento, Solr para la búsqueda de texto completo, y el servidor REST de Docspell más el worker joex para OCR y conversión, y el registro en la primera visita crea la cuenta que es dueña del archivo documental.

Empezar
Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Docspell

Extracción OCR + PNL

Ejecuta OCR en cada escaneo, luego extrae fechas, corresponsales, montos y contactos para que cada documento llegue a la bandeja de entrada ya preclasificado.

Búsqueda de texto completo

Búsqueda de texto completo con tecnología Solr en todos los documentos — facturas, contratos, recibos, adjuntos de correo — con filtros por etiqueta, carpeta y campo.

Ingesta de correos electrónicos y carpetas

Obtener adjuntos de buzones vía IMAP, aceptar cargas HTTP de escáneres y monitorear un directorio en busca de archivos subidos vía SCP o rsync.

Etiquetas y campos personalizados

Anotá documentos con etiquetas, rótulos de organización, campos personalizados (montos, fechas de contrato, fechas de vencimiento) y búsquedas guardadas que se actualizan automáticamente.

Multiusuario y multitenencia

Cada "colectivo" es un espacio de trabajo aislado con sus propios usuarios, documentos y metadatos para que familias o equipos pequeños compartan una instancia sin cruzar datos.

Conversión de documentos

Convierte archivos HTML, de Office, de imagen y de correo electrónico entrantes a PDF con capacidad de búsqueda a través de WeasyPrint, Unoconv y Tesseract para un archivo uniforme.

¿Por qué ejecutar Docspell en Hostinger?

Publicación en 1 clic

Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

Publicación en 1 clic

Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

Seguridad confiable

Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

Docker manager integrado

Publicación en 1 clic

Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

Publicación en 1 clic

Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

Seguridad confiable

Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

Docker manager integrado

Ubicación de servidor recomendada:

Verificando...

Lanzamiento local, crecimiento global

Elegí la ubicación de servidor más cercana a tu audiencia y optimizá la velocidad de carga. Tenemos data centers en América del Norte, Europa, Asia y Sudamérica.
Empezar
Lanzamiento local, crecimiento global

El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
Noel

¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

Omkar
Omkar

Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.

Sylvain
Sylvain

Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
Herriman

El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.

Martin K
Martin K

La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.

30 días de garantía de devolución

Probalo sin miedo: tenemos 30 días de garantía de devolución. Consultá nuestra política de reembolsos para más información.

Empezar

Explorá más aplicaciones para implementar

Nextcloud

Nextcloud

Nextcloud es una potente plataforma de productividad autoalojada

Seleccionar
WordPress

WordPress

WordPress es el creador de sitios web y CMS más conocido del mundo

Seleccionar
An Otter Wiki

An Otter Wiki

Wiki liviana autoalojada con páginas respaldadas por Git y edición en Markdown.

Seleccionar
Ver todas las aplicaciones

Protejemos tu privacidad

Este sitio web usa cookies necesarias para que funcione correctamente y para obtener datos sobre cómo interactuás con él, además de para fines de marketing. Al aceptar, permitís el guardado de cookies en tu dispositivo para segmentación de anuncios, personalización y análisis, según se describe en nuestra Política de cookies.