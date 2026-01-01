Implementá Docspell en un clic.
Organizador de documentos autoalojado que autoetiqueta escaneos, correos electrónicos y PDFs y los hace buscables por texto completo.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Docspell
Docspell es un servidor de gestión documental de código abierto autoalojado, diseñado para pilas de papel que han sido escaneadas, descargadas o enviadas por correo electrónico. Ejecuta OCR en los archivos entrantes, extrae fechas, corresponsales y montos usando PNL, y almacena los metadatos estructurados junto con el documento original para que todo el archivo sea buscable por texto completo. Etiquetas, campos personalizados, carpetas y consultas guardadas hacen que sea práctico gestionar la documentación del hogar, facturas de freelancers o registros de pequeñas empresas durante muchos años.
Alojar Docspell en tu propio VPS mantiene la documentación más sensible —registros fiscales, facturas médicas, documentos legales, formularios gubernamentales— dentro de una infraestructura que vos controlás, en lugar de un servicio de documentos SaaS. La implementación incluye PostgreSQL para el almacenamiento, Solr para la búsqueda de texto completo, y el servidor REST de Docspell más el worker joex para OCR y conversión, y el registro en la primera visita crea la cuenta que es dueña del archivo documental.
Funciones principales de Docspell
Extracción OCR + PNL
Ejecuta OCR en cada escaneo, luego extrae fechas, corresponsales, montos y contactos para que cada documento llegue a la bandeja de entrada ya preclasificado.
Búsqueda de texto completo
Búsqueda de texto completo con tecnología Solr en todos los documentos — facturas, contratos, recibos, adjuntos de correo — con filtros por etiqueta, carpeta y campo.
Ingesta de correos electrónicos y carpetas
Obtener adjuntos de buzones vía IMAP, aceptar cargas HTTP de escáneres y monitorear un directorio en busca de archivos subidos vía SCP o rsync.
Etiquetas y campos personalizados
Anotá documentos con etiquetas, rótulos de organización, campos personalizados (montos, fechas de contrato, fechas de vencimiento) y búsquedas guardadas que se actualizan automáticamente.
Multiusuario y multitenencia
Cada "colectivo" es un espacio de trabajo aislado con sus propios usuarios, documentos y metadatos para que familias o equipos pequeños compartan una instancia sin cruzar datos.
Conversión de documentos
Convierte archivos HTML, de Office, de imagen y de correo electrónico entrantes a PDF con capacidad de búsqueda a través de WeasyPrint, Unoconv y Tesseract para un archivo uniforme.
¿Por qué ejecutar Docspell en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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