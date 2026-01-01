Docspell es un servidor de gestión documental de código abierto autoalojado, diseñado para pilas de papel que han sido escaneadas, descargadas o enviadas por correo electrónico. Ejecuta OCR en los archivos entrantes, extrae fechas, corresponsales y montos usando PNL, y almacena los metadatos estructurados junto con el documento original para que todo el archivo sea buscable por texto completo. Etiquetas, campos personalizados, carpetas y consultas guardadas hacen que sea práctico gestionar la documentación del hogar, facturas de freelancers o registros de pequeñas empresas durante muchos años.

Alojar Docspell en tu propio VPS mantiene la documentación más sensible —registros fiscales, facturas médicas, documentos legales, formularios gubernamentales— dentro de una infraestructura que vos controlás, en lugar de un servicio de documentos SaaS. La implementación incluye PostgreSQL para el almacenamiento, Solr para la búsqueda de texto completo, y el servidor REST de Docspell más el worker joex para OCR y conversión, y el registro en la primera visita crea la cuenta que es dueña del archivo documental.