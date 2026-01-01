Flipt es una plataforma open source de gestión de feature flags que les da a los equipos de desarrollo control total sobre su proceso de lanzamiento. Permite almacenar las configuraciones de los flags junto a tu código en repositorios Git, integrándose con los flujos de trabajo de revisión de código que tu equipo ya utiliza. La interfaz web hace que la creación de flags, la definición de segmentos de usuarios y la configuración de lanzamientos basados en porcentajes sea accesible para todos en el equipo sin necesidad de cambios de código o nuevos despliegues.

Autoalojar Flipt en tu VPS mantiene la lógica sensible de los feature flags y los datos de segmentación de usuarios completamente dentro de tu infraestructura, asegurando el cumplimiento de las políticas de seguridad y eliminando el vendor lock-in. Obtenés las mismas capacidades que los servicios comerciales de feature flags a una fracción del costo.