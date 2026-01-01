Implementá Flipt en 1 clic.
Plataforma de gestión de feature flags autoalojada con almacenamiento nativo de Git y capacidades avanzadas de segmentación.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Flipt
Flipt es una plataforma open source de gestión de feature flags que les da a los equipos de desarrollo control total sobre su proceso de lanzamiento. Permite almacenar las configuraciones de los flags junto a tu código en repositorios Git, integrándose con los flujos de trabajo de revisión de código que tu equipo ya utiliza. La interfaz web hace que la creación de flags, la definición de segmentos de usuarios y la configuración de lanzamientos basados en porcentajes sea accesible para todos en el equipo sin necesidad de cambios de código o nuevos despliegues.
Autoalojar Flipt en tu VPS mantiene la lógica sensible de los feature flags y los datos de segmentación de usuarios completamente dentro de tu infraestructura, asegurando el cumplimiento de las políticas de seguridad y eliminando el vendor lock-in. Obtenés las mismas capacidades que los servicios comerciales de feature flags a una fracción del costo.
Funciones principales de Flipt
Almacenamiento nativo de Git
Almacená las configuraciones de las feature flags en tus repositorios de Git, lo que te brinda control de versiones, revisión de código e historial de auditoría para cada cambio.
Segmentación Avanzada
Definí segmentos de usuarios con atributos personalizados para desplegar funcionalidades a cohortes específicas antes de un lanzamiento completo.
Despliegues por porcentaje
Lanzar funciones gradualmente a un porcentaje de usuarios, reduciendo el riesgo y permitiendo decisiones basadas en datos antes del despliegue completo.
APIs REST y gRPC
APIs completas y SDKs de cliente para lenguajes populares permiten que cualquier aplicación evalúe indicadores con una latencia mínima.
Soporte multi-entorno
Administrar configuraciones de flags separadas para entornos de desarrollo, staging y producción desde una única instancia.
¿Por qué ejecutar Flipt en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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