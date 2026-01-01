Implementá Joplin Server con instalación en un clic.
Backend de sincronización autoalojado para Joplin, manteniendo tus notas y archivos adjuntos privados en todos tus dispositivos.
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Lo que podés crear con Joplin Server
Joplin Server es el backend de sincronización autoalojado para la popular aplicación de notas de código abierto Joplin. Proporciona un centro seguro y privado para sincronizar notas, tareas, cuadernos y adjuntos entre clientes de escritorio, móviles y de terminal — sin depender de servicios en la nube de terceros como Dropbox o OneDrive.
Alojar Joplin Server en tu propio VPS significa que tu base de conocimiento personal permanece completamente bajo tu control. Vos configurás los límites de almacenamiento, definís las políticas de copia de seguridad y elegís si querés habilitar el cifrado de extremo a extremo — sin tarifas de suscripción, sin minería de datos y sin dependencia de plataforma.
Funciones principales de Joplin Server
Sincronización de Nota Privada
Sincronizá notas, libretas y archivos adjuntos en todos tus dispositivos a través de tu propio servidor, sin que ningún servicio en la nube de terceros maneje tus datos.
Cifrado de extremo a extremo
Protegé el contenido de las notas con cifrado del lado del cliente para que solo vos puedas leer tus notas — ni siquiera el servidor ve el texto sin cifrar.
Soporte multiusuario
Creá cuentas separadas para familiares o colegas, cada uno con su propia colección de notas y cuotas de almacenamiento configurables.
Compartir notas
Compartí notas individuales o cuadernos con otros usuarios de Joplin Server y gestioná los permisos de acceso directamente desde las aplicaciones cliente.
Todas las Plataformas de Clientes
Conectá los clientes de Joplin en Windows, macOS, Linux, iOS y Android — cada dispositivo se sincroniza con el mismo servidor a través del protocolo de sincronización estándar de Joplin.
¿Por qué ejecutar Joplin Server en Hostinger?
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Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
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Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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