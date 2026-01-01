Implementá Open Journal Systems con instalación en un clic.
Plataforma de gestión y publicación de revistas académicas de código abierto, utilizada por miles de revistas en todo el mundo.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Open Journal Systems
Open Journal Systems (OJS) es una plataforma gratuita y de código abierto desarrollada por el Public Knowledge Project (PKP) para gestionar el flujo de trabajo completo de una revista académica, desde el envío de artículos y la revisión por pares hasta la edición, producción y publicación en línea. Es el sistema de gestión de revistas de acceso abierto más utilizado en el mundo, impulsando decenas de miles de revistas en universidades, instituciones de investigación y editoriales independientes a nivel global.
Alojar OJS por tu cuenta en tu propio VPS le da a tu revista total independencia de las plataformas de publicación comerciales, sin tarifas por artículo, sin costos de suscripción y con la propiedad total de tus datos de envío y archivo de publicaciones. La plataforma soporta implementaciones multi-revista, lo que la hace adecuada para instituciones que gestionan varios títulos desde una única instalación.
Funciones principales de Open Journal Systems
Flujo de trabajo completo de presentación
Gestionar el ciclo de vida editorial completo, desde el envío del autor, pasando por la revisión por pares, la corrección de estilo, la maquetación y la publicación final, en una única plataforma.
Gestión de revisión por pares
Asignar revisores, hacer seguimiento de los plazos de revisión, enviar recordatorios y recopilar las decisiones de los revisores desde un panel editorial estructurado.
Publicación de acceso abierto
Publicar artículos bajo licencias de acceso abierto con integración DOI, soporte ORCID y metadatos indexados para su descubribilidad.
Ecosistema de plugins
Extendé OJS con plugins para estadísticas, métricas de uso, gestión de suscripciones, pasarelas de pago e integraciones con servicios de terceros.
Soporte multilenguaje
OJS incluye traducciones para decenas de idiomas y soporta interfaces y contenido de revistas bilingües o multilingües.
¿Por qué ejecutar Open Journal Systems en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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